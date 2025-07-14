Захистить від дронів РФ: як працює вітчизняний сіткомет MITLA 1 (фото, відео)

Українська компанія TENETA розробила компактний одноразовий сіткомет MITLA 1 для боротьби з ворожими безпілотниками.

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Сіткомет дає можливість знешкодити дрон до того, як він завдасть удару. При цьому пристрій не потребує складних налаштувань або тривалого навчання, стверджує виробник.

Відеоінструкція з використання сіткомета MITLA 1

"Сіткомет — ваш захист від FPV-дронів. Це компактний і простий у використанні пристрій, що рятує життя на полі бою. Розміром із баночку енергетика, він легко поміщається в підсумок або рюкзак і завжди готовий до дії", — зазначили в TENETA.

Що підготуватись до використання MITLA 1 потрібно витягнути запобіжник, що знаходиться біля кнопки активації пристрою. Поки в сіткомет вставлений запобіжник – він не може спрацювати випадково.

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Далі залишається лише прицілитись і зробити постріл, щоб захопити БПЛА ворога в сітку. Сітка розгортається за 0.2с з моменту вильоту з гільзи. Затримки у спрацюванні немає.

Серед заявлених переваг сіткомету – компактність та можливість роботи в різних погодних умовах. За словами розробників, дощ та сніг не суттєво впливають на роботу пристрою, а вітер може як збільшувати так і зменшувати його дальність залежно від напрямку.

Характеристики сіткомету MITLA 1:

розмір пристрою – 40x200 мм;

розмір сітки — 3,5×3,5 м;

ефективна дистанція — до 25 м;

вага — 365 г.

Сіткомет MITLA 1

Нагадаємо, Сили оборони України вже використовують дрони від компанії Ptashka Drones, оснащені сіткометами для перехоплення коптерів, зокрема "Мавіків".

Фокус також повідомляв, що російська організація "Проект Архангел" показала дрон DJI Mavic із пристроєм, що скидає сітку на БПЛА.