FPV-дрони РФ тепер залітають глибше в тил: хто під загрозою та як захиститись, – "Флеш"

Безпілотники Збройних сил Російської Федерації тепер залітають в український тил на 20-40 кілометрів від лінії фронту.

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По деяких тилових дорогах вже налічується до 50 ударів БПЛА день, повідомив український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов в своєму Telegram-каналі.

За словами експерта, від ворожих безпілотників страждають не тільки військові, а й мирні жителі. Коли оператори російських FPV-дронів або інших БПЛА не знаходять військових машин, то завдають ударів по цивільних.

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Спеціаліст з радіотехнологій зазначив, що для захисту від цих БПЛА потрібно організувати систему спеціальних світлофорів на фронтових дорогах. До того часу він радить розглянути можливість оповіщення мирних жителів на частотах місцевих FM радіостанцій про загрозу ударних дронів.

"Просто обрив радіомовлення і вставка звукового повідомлення. Повірте, всі будуть слухати", — наголосив "Флеш".

Нагадаємо, російський БПЛА залетів до Литви з Білорусі. Дрон упав у районі закритого прикордонного пункту пропуску "Шумськ".

Фокус також писав про те, що Україні бракує радіолокаційних станцій, щоб ефективно збивати "Шахеди" дронами-перехоплювачами.