FPV-дроны РФ теперь залетают глубже в тыл: кто под угрозой и как защититься, — "Флеш"
Беспилотники Вооруженных сил Российской Федерации теперь залетают в украинский тыл на 20-40 километров от линии фронта.
По некоторым тыловым дорогам уже насчитывается до 50 ударов БПЛА день, сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, от вражеских беспилотников страдают не только военные, но и мирные жители. Когда операторы российских FPV-дронов или других БПЛА не находят военных машин, то наносят удары по гражданским.Важно
Специалист по радиотехнологиям отметил, что для защиты от этих БПЛА нужно организовать систему специальных светофоров на фронтовых дорогах. К тому времени он советует рассмотреть возможность оповещения мирных жителей на частотах местных FM радиостанций об угрозе ударных дронов.
"Просто обрыв радиовещания и вставка звукового сообщения. Поверьте, все будут слушать", — подчеркнул "Флеш".
Напомним, российский БПЛА залетел в Литву из Беларуси. Дрон упал в районе закрытого пограничного пункта пропуска "Шумск".
Фокус также писал о том, что Украине не хватает радиолокационных станций, чтобы эффективно сбивать "Шахеды" дронами-перехватчиками.