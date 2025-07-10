FPV-дроны РФ теперь залетают глубже в тыл: кто под угрозой и как защититься, — "Флеш"

Беспилотники Вооруженных сил Российской Федерации теперь залетают в украинский тыл на 20-40 километров от линии фронта.

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По некоторым тыловым дорогам уже насчитывается до 50 ударов БПЛА день, сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, от вражеских беспилотников страдают не только военные, но и мирные жители. Когда операторы российских FPV-дронов или других БПЛА не находят военных машин, то наносят удары по гражданским.

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Специалист по радиотехнологиям отметил, что для защиты от этих БПЛА нужно организовать систему специальных светофоров на фронтовых дорогах. К тому времени он советует рассмотреть возможность оповещения мирных жителей на частотах местных FM радиостанций об угрозе ударных дронов.

"Просто обрыв радиовещания и вставка звукового сообщения. Поверьте, все будут слушать", — подчеркнул "Флеш".

Напомним, российский БПЛА залетел в Литву из Беларуси. Дрон упал в районе закрытого пограничного пункта пропуска "Шумск".

Фокус также писал о том, что Украине не хватает радиолокационных станций, чтобы эффективно сбивать "Шахеды" дронами-перехватчиками.