Защитит от дронов РФ: как работает отечественный сеткомет MITLA 1 (фото, видео)
Украинская компания TENETA разработала компактный одноразовый сеткомет MITLA 1 для борьбы с вражескими беспилотниками.
Сеткомет дает возможность обезвредить дрон до того, как он нанесет удар. При этом устройство не требует сложных настроек или длительного обучения, утверждает производитель.
"Сеткомет — ваша защита от FPV-дронов. Это компактное и простое в использовании устройство, спасающее жизни на поле боя. Размером с баночку энергетика, оно легко помещается в подсумок или рюкзак и всегда готово к действию", — отметили в TENETA.
Что подготовиться к использованию MITLA 1 нужно вытащить предохранитель, который находится возле кнопки активации устройства. Пока в сеткомет вставлен предохранитель — он не может сработать случайно.
Далее остается только прицелиться и сделать выстрел, чтобы захватить БПЛА врага в сетку. Сетка разворачивается за 0.2с с момента вылета из гильзы. Задержки в срабатывании нет.
Среди заявленных преимуществ сеткомета — компактность и возможность работы в различных погодных условиях. По словам разработчиков, дождь и снег не существенно влияют на работу устройства, а ветер может как увеличивать, так и уменьшать его дальность в зависимости от направления.
Характеристики сеткомета MITLA 1:
- размер устройства — 40x200 мм;
- размер сетки — 3,5×3,5 м;
- эффективная дистанция — до 25 м;
- вес — 365 г.
Напомним, Силы обороны Украины уже используют дроны от компании Ptashka Drones, оснащенные сеткометами для перехвата коптеров, в частности "Мавиков".
Фокус также сообщал, что российская организация "Проект Архангел" показала дрон DJI Mavic с устройством, сбрасывающим сетку на БПЛА.