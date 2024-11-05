ЗСУ почали збивати "Мавіки" дронами з "сіткометами": як вони працюють (відео)

За словами розробників, "сіткомети" дали змогу мінімізувати витрати на одне перехоплення ворожого безпілотника до 1200 гривень.

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Сили оборони України використовують дрони від компанії Ptashka Drones, оснащені "сіткометами" для перехоплення ворожих квадракоптерів, зокрема "Мавіків". Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі виробника.

ЗСУ використовують дрони із "сіткометами"

Судячи з кадрів, "сіткомет" є пристроєм, який кріпитися до дрона, а при наближенні до ворожого БПЛА вистрілює сітку для його перехоплення. Відстріляна сітка заплутує лопаті двигунів безпілотника, через що той втрачає можливість літати. Важить такий апарат лише 373 грами.

"Сіткомети" від Ptashka Drones Фото: Ptashka Drones

"Сіткомети" можна встановлювати на безпілотники типу Mavic, Autel або FPV-дрони. Механізм є багаторазовим і потребує лише заміни картриджів із сіткою. За словами розробників, багаторазове використання таких БПЛА-перехоплювачів дало змогу мінімізувати витрати на одне перехоплення до 1200 гривень — вартості одного картриджа.

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На каналі виробника також згадується про розробку піхотного однозарядного пістолета-перехоплювача проти FPV-дронів, в основі якого лежить подібна технологія. Він перебуває на фінальних етапах розробки і проходить випробування, після чого буде передаватися для пробних застосувань військовим.

"Конструкцію зібрали, вона готова до масштабування. Працює без осічок. Залишилося збільшити дальність пострілу. Це складніше, ніж здається, тому що ми обмежені технічними можливостями цього маленького пристрою. Завжди в пошуку балансу між потужністю, дальністю, парусністю, віддачею і міцністю конструкції", — розповіли розробники.

Випробування пістолета-перехоплювача проти FPV-дронів

Нагадаємо, ЗС РФ також використовують квадрокоптери, оснащені "сіткометами", зокрема апарати "Тайга", "Тарантул" і "Осоед". За словами росіян, сіткомети є ефективним і дешевим засобом проти дронів "Баба Яга" та БПЛА-розвідників, однак є кілька нюансів.

Своєю чергою розробник систем автоматизованого навчання бійців, відомий у Facebook як Paolo Lumiere, зазначив, що "сіткомети" навряд чи стануть ефективною зброєю проти маневрених FPV-коптерів, проте за певного розвитку їх можна успішно застосовувати проти менш рухливих дронів-розвідників на кшталт "Мавік".