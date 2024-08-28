"Тайга", "Тарантул" і "Осоед": як ЗС РФ використовують сіткомети проти БпЛА (фото)

За словами росіян, сіткомети є ефективним і дешевим засобом проти дронів "Баба Яга" і БпЛА-розвідників, однак є кілька нюансів.

Related video

Збройні сили Російської Федерації використовують квадрокоптери, оснащені пристроями для скидання сітки (сіткометами), щоб перехоплювати безпілотні літальні апарати Сил оборони України. Про це пише російський портал RT.

"Тайга"

Так, у російській компанії Inmatten заявили, що планують наростити виробництво сіткометів "Тайга", які встановлюють знизу на коптери Mavic 3, Mavic 2, Matrice 30t і Autel EVO2, і стріляють сітками. За словами виробника, цей пристрій уже застосовується російськими окупантами на війні в Україні. До кінця року підприємство планує збільшити виробництво до тисячі одиниць на місяць.

Головним елементом "Тайги" виробник називає так званий "павук" — металевий циліндр із привареними трубками. Між трубками знаходяться складена сітка і важки. Щоб перехопити ціль, БпЛА із сіткометом повинен повиснути над ним. Для точності ураження пускову установку оснастили невеликим лазером, що підсвічує ціль. Потім апарат вистрілює за допомогою піропатрона сітку, яка розправляється до діаметра 3,6 м.

"Цього достатньо, щоб спіймати майже будь-якого "птаха", зокрема досить велику "дичину" на кшталт "Баби-яги", — запевняють в Inmatten.

Наразі компанія поставляє російським військовим два варіанти сіткомета "Тайга". Перша модифікація має 12 трубок і міцну сітку з кевларовими нитками і призначена для перехоплення БпЛА типу "Баба Яга" (так росіяни називають великі українські коптери, що скидають вночі вибухівку і стійкі до засобів РЕБ). Друга модифікація має 8 трубок і адаптована для боротьби з невеликими дронами. За словами росіян, встановлення цих пристроїв на БпЛА займає всього кілька хвилин.

Сеткомет від компанії Inmatten

"Тарантул"

У статті йдеться, що ЗС РФ розширюють застосування сіткометів. Подібні пристрої випускають одразу кілька російських компаній. Зокрема, для окупаційних військ виробляють сіткомети "Тарантул".

Повідомляється, що "Тарантул" підходить для встановлення на БпЛА DJI Mavic 3, DJI Mavic 2, Autel Evo 2, Uco і за певних умов — на FPV-дрони. Цей пристрій має алюмінієвий корпус з укладеною кевларовою сіткою та важками. Зовні нагадує "Тайгу".

"Осоед"

У виданні також заявили, що в РФ створили спеціальний БпЛА-перехоплювач із сіткометом на базі дев'ятидюймового FPV-дрона, який отримав назву "Осоед". Заявлена робоча дальність БпЛА становить 4–5 км, час польоту — 24 хвилини, а максимальна швидкість — 140 км/год.

Повідомляється, що російські інженери хочуть створити модернзований "Осоед", здатний розганятися до 230 км/год. За словами росіян, такі БпЛА зможуть перехоплювати FPV-дрони, що "тікають", а також малі та середні дрони літакового типу. Крім того, нову версію "Осоеда" планують оснастити тараном.

За даними видання, у РФ планують запустити серійне виробництво "Осоїдів" зі збільшеною кількістю мереж, а також функцією машинного зору, що дає змогу автоматично наближатися до цілі.

Що кажуть в РФ про сіткомети

Генеральний директор російського КБ "АвіаНовації" Сергій Товкач у коментарі виданню назвав сіткомети простим і ефективним способом перехоплення БпЛА. Однак, за його словами, слід враховувати деякі нюанси. Зокрема, оператор дрона повинен уміти підвести безпілотник-перехоплювач дуже близько до цілі і вибрати відповідний момент для пострілу сіткою.

На думку експерта, сеткомет краще підходить для перехоплення повільних і не надто маневрених БпЛА, зокрема для дронів-бомберів і розвідувальних безпілотників. Він підкреслив, що українські дрони типу "Баба Яга" доставляють "чимало проблем" російським військам.

"Вона повільно летить і має зупинятися для скидання вантажу. Зараз її таранять FPV-дрони, але можуть успішно виводити з ладу і повітряні сіткомети", — вважає Сергій Товкач.

Випробування БпЛА із сіткометом

Зі свого боку російський військовий оглядач Олександр Зімовський заявив, що для використання сіткометів потрібно розробити спеціалізований БпЛА, дешевший за Mavic. За його словами, такий дрон має бути не шкода відправити на таран у разі промаху. Крім того, він вважає, що сіткомети найефективніші за невисокої інтенсивності польотів БпЛА.

"Головний мінус полягає в нездатності відбивати масоване використання противником FPV-дронів", — підсумував російський експерт.

Нагадаємо, Дмитро, командир взводу безпілотників 1-го штурмового батальйону 92-ї бригади ЗСУ, у коментарі виданню заявив, що сумнівається в ефективності російських сіткометів. За його словами, шанси зловити дрон такою сіткою — один на тисячу. Крім того, є загроза втратити сам дрон із "сіткометом".

Раніше в РФ також пропонували боротися проти БпЛА за допомогою FPV-дронів, до яких прив'язана мотузка з воланчиком для бадмінтону на кінці. Кінець шнура має кріпиться до чеки заряду, щоб його висмикування призвело до підриву FPV. Завдання воланчика — щоб дрон сам втягнув шнур у пропелери вхідним потоком.