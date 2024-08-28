"Тайга", "Тарантул" и "Осоед": как ВС РФ используют сеткометы против БПЛА (фото)

По словам россиян, сеткометы являются эффективным и дешевым средством против дронов "Баба Яга" и БПЛА-разведчиков, однако есть несколько нюансов.

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Вооруженные силы Российской Федерации используют квадрокоптеры, оснащенные устройствами для сброса сетки (сеткометами), чтобы перехватывать беспилотные летательные аппараты Сил обороны Украины. Об этом пишет российский портал RT.

"Тайга"

Так, в российской компании Inmatten заявили, что планируют нарастить производство сеткометов "Тайга", которые устанавливаются снизу на коптеры Mavic 3, Mavic 2, Matrice 30t и Autel EVO2 и стреляют сетками. По словам производителя, это устройство уже применяется российскими оккупантами на войне в Украине. К концу года предприятие планирует увеличить производства до тысячи единиц в месяц.

Главным элементом "Тайги" производитель называет так называемый "паук" — металлический цилиндр с приваренными трубками. Между трубками находятся сложенная сеть и грузики. Чтобы перехватить цель, БПЛА с сеткометом должен повиснуть над ним. Для точности поражения пусковую установку оснастили небольшим лазером, подсвечивающим цель. Затем аппарат выстреливает с помощью пиропатрона сетку, которая расправляется до диаметра 3,6 м.

"Этого достаточно, чтобы поймать почти любую "птицу", в том числе достаточно крупную "дичь" вроде "Бабы-яги", — уверяют в Inmatten.

На данный момент компания поставляет российским военным два варианта сеткомета "Тайга". Первая модификация имеет 12 трубок и прочную сеть с кевларовыми нитями и предназначена для перехвата БПЛА типа "Баба Яга" (так россияне называют большие украинские коптеры, сбрасывающие ночью взрывчатку и стойкие к средствам РЭБ). Вторая модификация имеет 8 трубок и адаптирована для борьбы с небольшими дронами. По словам россиян, установка этих устройств на БПЛА занимает всего несколько минут.

Сеткомет от компании Inmatten

"Тарантул"

В статье говорится, что ВС РФ расширяют применение сеткометов. Подобные устройства выпускают сразу несколько российских компаний. В частности, для оккупационных войск производят сеткометы "Тарантул".

Сообщается, что "Тарантул" подходит для установки на БПЛА DJI Mavic 3, DJI Mavic 2, Autel Evo 2, Uco и при определенных условиях — на FPV-дроны. Это устройство имеет алюминиевый корпус с уложенной кевларовой сетью и грузиками. Внешне напоминает "Тайгу".

"Осоед"

В издании также заявили, что в РФ создали специальный БПЛА-перехватчик с сеткометом на базе девятидюймового FPV-дрона, получивший название "Осоед". Заявленная рабочая дальность БПЛА составляет 4—5 км, время полета — 24 минуты, а максимальная скорость — 140 км/ч.

Сообщается, что российские инженеры хотят создать модернзированный "Осоед", способный разгоняться до 230 км/ч. По словам россиян, такие БПЛА смогут перехватывать "убегающие" FPV-дроны, а также малые и средние дроны самолетного типа. Кроме того, новую версию "Осоеда" планируют оснастить тараном.

По данным издания, в РФ планируют запустить серийное производство "Осоедов" с увеличенным количеством сетей, а также функцией машинного зрения, позволяющей автоматически приближаться к цели.

Что говоря в РФ о сеткометах

Генеральный директор российского КБ "АвиаНовации" Сергей Товкач в комментарии изданию назвал сеткометы простым и эффективным способом перехвата БПЛА. Однако, по его словам, следует учитывать некоторые нюансы. В частности, оператор дрона должен уметь подвести беспилотник-перехватчик очень близко цели и выбрать подходящий момент для выстрела сеткой.

По мнению эксперта, сеткомет лучше походит для перехвата медленны и не слишком маневренных БПЛА, в частности для дронов-бомберов и разведывательных беспилотников. Он подчеркнул, что украинские дроны типа "Баба Яга" доставляют "немало проблем" российским войскам.

"Она медленно летит и должна останавливаться для сброса груза. Сейчас ее таранят FPV-дроны, но могут успешно выводить из строя и воздушные сеткометы", — считает Сергей Товкач.

Испытание БПЛА с сеткометом

В свою очередь российский военный обозреватель Александр Зимовский заявил, что для использования сеткометов нужно разработать специализированный БПЛА, дешевле чем Mavic. По его словам, такой дрон должно быть не жалко отправить на таран в случае промаха. Кроме того, он считает, что сеткометы наиболее эффективны при невысокой интенсивности полетов БПЛА.

"Главный минус заключается в неспособности отражать массированное использование противником FPV-дронов", — заключил российский эксперт.

Напомним, Дмитрий, командир взвода беспилотников 1-го штурмового батальона 92-й бригады ВСУ, в комментарии изданию заявил, что сомневается в эффективности российских сеткометов. По его словам, шансы поймать дрон такой сеткой — один на тысячу. Кроме того, есть угроза потерять сам дрон с "сеткометом".

Ранее в РФ также предлагали бороться против БПЛА с помощью FPV-дронов, к которым привязана веревка с воланчиком для бадминтона на конце. Конец шнура должен крепится к чеке заряда, чтобы его выдергивание привело к подрыву FPV. Задача воланчика — чтобы дрон сам втянул шнур в пропеллеры втекающим потоком.