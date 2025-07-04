Перший в Україні: дрон R-34-T з лазерним наведенням офіційно поповнив арсенал ЗСУ

В Україні допустили до експлуатації безпілотний літальний апарат R-34-T з системою лазерної підсвітки та цілевказання коригованих боєприпасів.

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Мультироторний дрон R-34-T, розроблений на замовлення Збройних Сил України, успішно пройшов всі етапи випробувань та отримав кодифікацію за стандартами НАТО, повідомляє портал "Мілітарний".

Як пояснюють у виданні, лазерна підсвітка потрібна, щоб завдавати високоточних ударів керованими боєприпасами, в тому числі артилерійськими та авіаційними. R-34-T став першим кодифікованим БПЛА-коригувальником мультироторного типу в Україні.

"Завдяки лазерному цілевказанню дрон дозволяє суттєво підвищити ефективність застосування керованих боєприпасів, зокрема на великих відстанях і в умовах активного протиповітряного захисту противника", – наголосили в FRDM GROUP.

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Повідомляється, що R-34-T має захищені канали зв’язку, модульну архітектуру та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Такий апарат дозволяє ефективніше використовувати наявні ресурси, мінімізувати витрати боєприпасів та знижувати ризики для операторів і бойових підрозділів.

Нагадаємо, минулого року російська компанія Red Line представила БПЛА "Воган-9СП" для перехоплення дронів, який працює в комплексі з радіолокаційною станцією і лазерною системою, що підсвічує ціль.

Раніше Фокус також писав про те, що компанія Teledyne FLIR Defense зі США розробила багатоцільовий військовий лазерний цілевказівник StormCaster-DX для дронів не тільки точно вказує на ворожі цілі, але й виявляє системи наведення противника.