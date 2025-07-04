Первый в Украине: дрон R-34-T с лазерным наведением официально пополнил арсенал ВСУ

В Украине допустили к эксплуатации беспилотный летательный аппарат R-34-T с системой лазерной подсветки и целеуказания корректируемых боеприпасов.

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Мультироторный дрон R-34-T, разработанный по заказу Вооруженных Сил Украины, успешно прошел все этапы испытаний и получил кодификацию по стандартам НАТО, сообщает портал "Милитарный".

Как объясняют в издании, лазерная подсветка нужна, чтобы наносить высокоточные удары управляемыми боеприпасами, в том числе артиллерийскими и авиационными. R-34-T стал первым кодифицированным БПЛА-корректировщиком мультироторного типа в Украине.

"Благодаря лазерному целеуказанию дрон позволяет существенно повысить эффективность применения управляемых боеприпасов, в частности на больших расстояниях и в условиях активной противовоздушной защиты противника", — отметили в FRDM GROUP.

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Сообщается, что R-34-T имеет защищенные каналы связи, модульную архитектуру и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Такой аппарат позволяет эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, минимизировать расходы боеприпасов и снижать риски для операторов и боевых подразделений.

Напомним, в прошлом году российская компания Red Line представила БПЛА "Воган-9СП" для перехвата дронов, который работает в комплексе с радиолокационной станцией и лазерной системой, подсвечивающей цель.

Ранее Фокус также писал о том, что компания Teledyne FLIR Defense из США разработала многоцелевой военный лазерный целеуказатель StormCaster-DX для дронов не только точно указывает на вражеские цели, но и обнаруживает системы наведения противника.