"Следующий шаг войны": БПЛА на поле боя будут управляться из любого города страны, — Федоров

Украина инвестирует в автономные системы, чтобы операторы могли управлять беспилотниками не с линии фронта, а из любой точки страны. Сейчас стартует отдельная грантовая программа в этом направлении.

Related video

Сегодня FPV-дроны уже активно используют искусственный интеллект (ИИ), в частности, для автоматического донаведения на цели. Следующая задача — полностью убрать операторов с поля боя, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "РБК-Украина".

По словам министра, уровень автономности FPV-дронов будет расти. Сначала они смогут лучше захватывать цели и поражать их даже под действием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), затем они будут долетать до определенных точек без связи. На поле боя также могут появиться рои БПЛА.

"Наша задача — обеспечить максимально дистанционное управление и затем внедрить автономность. Это вообще следующий шаг войны. Задача стоит такая, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любого города страны", — сказал Федоров.

Важно

БПЛА, которые видят и убивают сами: реальна ли угроза от дронов с ИИ, о которых говорит Берлинская

Глава Минцифры отметил, что в будущем дроны могут стать полностью автономными, но на это, вероятно, понадобятся годы. Он отметил, что решения, которые будут обеспечивать автономность БПЛА, требуют средств на исследования и разработку, а также соответствующей инфраструктуры и специалистов.

Кроме того, Федоров сообщил об увеличении финансирования для отечественного оборонного кластера Brave1. Это позволит запускать больше грантовых программ.

"Я ожидаю, что ближайшие полгода Brave1 сделает большой прогресс в рамках реализации своей миссии — находить технологические решения, которые изменят ситуацию на поле боя", — заявил министр цифровой трансформации.

Напомним, в Украине допустили к эксплуатации беспилотный летательный аппарат R-34-T с системой лазерной подсветки и целеуказания корректируемых боеприпасов.

Фокус также писал о том, что украинская компания TENETA разработала компактный одноразовый сеткомет MITLA 1 для борьбы с вражескими беспилотниками.