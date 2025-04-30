6 за солдата, 40 за танк: бійці ЗСУ зможуть "купувати" дрони за бали, як у відеогрі, — Федоров

Глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про проєкт Brave 1 Market, який дозволить бійцям Збройних сил України отримувати дрони в обмін на вдалі удари по противнику. Завдяки гейміфікації прямо через екран смартфона можна обміняти одного російського солдата на шість балів, а назбиравши 16 тисяч балів — отримати 1 тисячу БПЛА.

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Про гейміфікацію в ЗСУ та про курс обміну військових технологій на результативні удари по ЗС РФ написало медіа Politico.

Дрони ЗСУ - демонстрація роботи Brave 1 Market

Медіа навело фрагменти виступу Михайла Федорова на конференції Brave1 Defense Tech Era 2025, на якому презентувались нові ідеї українських інженерів та нові військові технології. Посадовець повідомив, що починає працювати цифрова платформа Brave 1 Market, яка реалізує програму "Бонус "Армія дронів". Згідно з первісною ідеєю, військові ЗСУ отримували винагороду ("єБали") за результативні удари по живій силі противника, по різних видах техніки. Нова платформа дасть можливість миттєво обміняти набрані бали на дрони різних типів, боєприпаси, технології, виставлені у спеціальному інтернет-магазині. Винагорода отримується у випадку, коли боєць завантажує відео з поля бою у систему ситуаційної обізнаності "Дельта". Незабаром до неї під'єднають Brave 1 Market і тоді обмін балів на, умовно, дрони відбуватиметься протягом тижня, запевнив міністр.

"Коротше кажучи, ви знищуєте, отримуєте бали, купуєте дрон, використовуючи бали", — навело медіа слова Федорова.

Дрони ЗСУ — як працює гейміфікація на полю бою

У статті наводиться курс обміну знищених об'єктів на бали, як відбувається у відеоіграх:

до 50 балів — знищення "мобільної ракетної системи, залежно від калібру";

40 — знищення танка;

20 — пошкодження танка;

6 — знешкодження ворожого солдата.

Також вказується обмінний курс балів на техніку. Наприклад, щоб отримати БПЛА "Вампір", який може нести 15 кг вибухівки, потрібно здобути 43 бали (або "мінус" сім солдатів РФ). Politico розповіло про підрозділ "Птахи Мадяра", яке заробило 16 298 балів та обміняло їх на 1 140 дронів різних типів: 500 — FPV-дронів, 500 — БПЛА для роботи вночі, 100 — "Вампірів", 40 — розвідувальних БПЛА.

На порталі Мінцифри можна дізнатись деякі деталі про отримання дронів та інших технологій в обмін на бали. На порталі вказується, що Brave 1 Market вже є тисяча позицій: і БПЛА, і роботизовані платформи, і системи штучного інтелекту, і програмне забезпечення, і засоби радіоелектронної боротьби, і засоби розвідки. Тим часом Politico підсумувало, що в ЗСУ запровадили "бали за вбивство" і використовують "стимули у відеоіграх, щоб убивати більше росіян".

"Україна створила моторошну систему нарахування очок на основі відеоігор, щоб підвищити ефективність своїх солдатів", — ідеться у статті.

Зазначимо, 22 квітня видання The Telegraph розповіло про дрони ЗСУ, які з'явились на фронті, та про інші військові технології України. Серед іншого, показали приклад застосування роботизованої наземної платформи. Мініробот пробрався нерівною місцевістю між руїнами й завіз вибухівку у схованку солдатів ЗС РФ, свідчить запис дрона.

Нагадуємо, 24 квітня The Post повідомило про дрони на 40 млн дол., які надійдуть в Україну з Нової Зеландії.