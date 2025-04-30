6 за солдата, 40 за танк: бойцы ВСУ смогут "покупать" дроны за баллы, как в видеоигре, — Федоров

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о проекте Brave 1 Market, который позволит бойцам Вооруженных сил Украины получать дроны в обмен на удачные удары по противнику. Благодаря геймификации прямо через экран смартфона можно обменять одного российского солдата на шесть баллов, а насобирав 16 тысяч баллов — получить 1 тысячу БПЛА.

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О геймификации в ВСУ и о курсе обмена военных технологий на результативные удары по ВС РФ написало медиа Politico.

Дроны ВСУ — демонстрация работы Brave 1 Market

Медиа привело фрагменты выступления Михаила Федорова на конференции Brave1 Defense Tech Era 2025, на которой презентовались новые идеи украинских инженеров и новые военные технологии. Чиновник сообщил, что начинает работать цифровая платформа Brave 1 Market, которая реализует программу "Бонус "Армия дронов". Согласно первоначальной идее, военные ВСУ получали вознаграждение ("еБалы") за результативные удары по живой силе противника, по различным видам техники. Новая платформа даст возможность мгновенно обменять набранные баллы на дроны различных типов, боеприпасы, технологии, выставленные в специальном интернет-магазине. Вознаграждение получается в случае, когда боец загружает видео с поля боя в систему ситуационной осведомленности "Дельта". Вскоре к ней подключат Brave 1 Market и тогда обмен баллов на, условно, дроны будет происходить в течение недели, заверил министр.

"Короче говоря, вы уничтожаете, получаете баллы, покупаете дрон, используя баллы", — привело медиа слова Федорова.

Дроны ВСУ — как работает геймификация на поле боя

В статье приводится курс обмена уничтоженных объектов на баллы, как происходит в видеоиграх:

до 50 баллов — уничтожение "мобильной ракетной системы, в зависимости от калибра";

40 — уничтожение танка;

20 — повреждение танка;

6 — обезвреживание вражеского солдата.

Также указывается обменный курс баллов на технику. Например, чтобы получить БПЛА "Вампир", который может нести 15 кг взрывчатки, нужно получить 43 балла (или "минус" семь солдат РФ). Politico рассказало о подразделении "Птицы Мадяра", которое заработало 16 298 баллов и обменяло их на 1 140 дронов различных типов: 500 — FPV-дронов, 500 — БПЛА для работы ночью, 100 — "Вампиров", 40 — разведывательных БПЛА.

На портале Минцифры можно узнать некоторые детали о получении дронов и других технологий в обмен на баллы. На портале указывается, что Brave 1 Market уже есть тысяча позиций: и БПЛА, и роботизированные платформы, и системы искусственного интеллекта, и программное обеспечение, и средства радиоэлектронной борьбы, и средства разведки. Между тем Politico подытожило, что в ВСУ ввели "баллы за убийство" и используют "стимулы в видеоиграх, чтобы убивать больше россиян".

"Украина создала жуткую систему начисления очков на основе видеоигр, чтобы повысить эффективность своих солдат", — говорится в статье.

Отметим, 22 апреля издание The Telegraph рассказало о дронах ВСУ, которые появились на фронте, и о других военных технологиях Украины. Среди прочего, показали пример применения роботизированной наземной платформы. Миниробот пробрался по неровной местности между руинами и завез взрывчатку в тайник солдат ВС РФ, свидетельствует запись дрона.

Напоминаем, 24 апреля The Post сообщило о дронах на 40 млн долл., которые поступят в Украину из Новой Зеландии.