ВСУ получат дроны на $40 млн от компании из Новой Зеландии: что о них известно (фото)

Компания Syos Aerospace из Новой Зеландии заключила сделку на сумму 30 миллионов фунтов стерлингов (около 40 миллионов долларов) на поставку беспилотных военных аппаратов для Украины.

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Об этом пишет The Post со ссылкой на премьер-министра Великобритании Кейра Стармера.

"В дополнение к поддержке подготовки украинских войск военные планировщики из Сил обороны Новой Зеландии вносят свой вклад в новейшие идеи и планы по постконфликтной поддержке Украины через Коалицию желающих", — заявили в британском правительстве.

Какие дроны могут получить ВСУ

Syos производит "тяжелые" беспилотные вертолеты, предназначенные для воздушных операций в отдаленных районах, в частности БПЛА SA5. Флагманская модель компании — беспилотный вертолет SA200, способный нести 200 килограмм и пребывать в воздухе 2 часа.

БПЛА SA200 Фото: Syos Aerospace

"Он был разработан для работы в конфликтных условиях с защитой от помех и шифрованием данных, что смягчает воздействие средств борьбы с БПЛА", — отмечает производитель.

Кроме того, на сайте компании упоминается беспилотный автомобиль SG400, способный перевозить тяжелые грузы и преодолевать большие расстояния на высокой скорости. Syos также выпускает морские дроны SM300. Эти платформы имеют грузоподъемность 300 кг и дальность 650 морских миль. Какие именно системы получит Украина, пока неизвестно.

Беспилотный автомобиль SG400 Фото: Syos Aerospace

Ранее основатель Syos Сэмюэль Вай прокомментировал план Новой Зеландии по увеличению расходов на оборону, отметив, что стране не следует закупать беспилотники, эффективность которых не доказана на войне в Украине.

Морской дрон SM300 Фото: Syos Aerospace

Напомним, ранее российский научно-производственный центр "Беспилотные авиационные системы" сообщил о разработке беспилотного летательного аппарата, способного преодолевать 1000 километров.

В свою очередь бойцы батальона "Волки Да Винчи" ВСУ показали работу украинской наземной роботизированной платформы "Гієна". Беспилотник ликвидировал личный состав российских оккупантов на Покровском направлении.