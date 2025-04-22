Минус личный состав ВС РФ: ВСУ показали работу наземного робота "Гієна" (видео)

Бойцы батальона "Волки Да Винчи" Вооруженных сил Украины ликвидировали личный состав российских оккупантов на Покровском направлении с помощью наземной роботизированной платформы "Гієна".

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Соответствующие кадры опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале. На видео видно, как украинский робот ударил по месту скопления ВС РФ.

Наземный робот "Гієна" атаковал личный состав ВС РФ

"Этот объект был одной из локаций, где регулярно собиралась вражеская пехота, поэтому поражение этой цели было критически важным для сдерживания противника", — отметил Федоров

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Стая 100 дронов и ИИ: какие БПЛА и роботизированные платформы ВСУ появились на фронте, — The Telegraph

Робот "Гієна" был разработан участником оборонного кластера Brave1 UGV Laboratory. Глава Минцифры подчеркнул, что оператор управлял роботизированной платформой, находясь в безопасном месте.

"Так должно выглядеть современное поле боя — технологичное, с минимальным риском для жизни военных", — написал министр.

Напомним, американская компания Overland AI представила наземную автономную платформу ULTRA, способную вести разведку, запускать БПЛА, выполнять логистические задачи и глушить дроны врага.

В свою очередь немецкий стартап Stark представил дрон-камикадзе вертикального взлета и посадки с электрическим приводом Virtus, созданный с учетом опыта Сил обороны Украины в войне против Российской Федерации.