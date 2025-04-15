Создан по опыту ВСУ: на что способен "умный" дрон-камикадзе Stark Virtus (видео)

Немецкий стартап Stark представил дрон-камикадзе вертикального взлета и посадки с электрическим приводом Virtus, созданный с учетом опыта Сил обороны Украины в войне против Российской Федерации.

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Характеристики дрона Stark Virtus раскрыты на официальном сайте производителя. В компании подчеркнули, что БПЛА разработан специально для нужд современной войны.

Дрон Stark Virtus

Сообщается, что беспилотник способен переходить от крейсерского полета с постоянной скоростью 120 км/ч к выполнению быстрых, высокоскоростных пикирований со скоростью до 250 км/ч. Аккумуляторов хватает на 60 минут работы. Вес полезной нагрузки – до 5 килограмм.

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Virtus также оснащен системой искусственного интеллекта, которая позволяет отслеживать и поражать точные цели на расстоянии до 100 километров, даже в условиях слабого сигнала или в условиях отсутствия сигнала. Система также реагирует на изменения окружающей среды, избегая помех.

БПЛА можно развернуть менее чем за пять минут и эффективно использовать с минимальной подготовкой. Если цели не удалось обнаружить, функция Return-and-Land позволяет использовать дрон повторно.

Дрон Stark Virtus Фото: Stark

"Virtus представляет собой значительный технологический прогресс в мире в области барражирующих боеприпасов", — отметили в компании.

Напомним, Силы обороны Украины используют тяжелые беспилотные ударные комплексы Project Cessna на базе гражданского самолета. Эти аппараты могут поражать цели в глубоком тылу РФ.

Также сообщалось, что американская судостроительная компания Metal Shark готовится представить новый высокоскоростной морской дрон для автономных военно-морских операций.