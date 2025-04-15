Створено за досвідом ЗСУ: на що здатен "розумний" дрон-камікадзе Stark Virtus (відео)

Німецький стартап Stark представив дрон-камікадзе вертикального зльоту і посадки з електричним приводом Virtus, створений з урахуванням досвіду Сил оборони України у війні проти Російської Федерації.

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Характеристики дрона Stark Virtus розкрито на офіційному сайті виробника. У компанії підкреслили, що БПЛА розроблено спеціально для потреб сучасної війни.

Дрон Stark Virtus

Повідомляється, що безпілотник здатний переходити від крейсерського польоту з постійною швидкістю 120 км/год до виконання швидких, високошвидкісних пікірувань зі швидкістю до 250 км/год. Акумуляторів вистачає на 60 хвилин роботи. Вага корисного навантаження — до 5 кілограмів.

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Virtus також оснащений системою штучного інтелекту, яка дає змогу відстежувати і вражати точні цілі на відстані до 100 кілометрів, навіть в умовах слабкого сигналу або в умовах відсутності сигналу. Система також реагує на зміни навколишнього середовища, уникаючи перешкод.

БПЛА можна розгорнути менш ніж за п'ять хвилин і ефективно використовувати з мінімальною підготовкою. Якщо цілі не вдалося виявити, функція Return-and-Land дає змогу використовувати дрон повторно.

Дрон Stark Virtus Фото: Stark

"Virtus являє собою значний технологічний прогрес у світі в галузі баражувальних боєприпасів", — зазначили в компанії.

Нагадаємо, Сили оборони України використовують важкі безпілотні ударні комплекси Project Cessna на базі цивільного літака. Ці апарати можуть вражати цілі в глибокому тилу РФ.

Також повідомлялося, що американська суднобудівна компанія Metal Shark готується представити новий високошвидкісний морський дрон для автономних військово-морських операцій.