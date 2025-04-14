Дрон ЗСУ збив "розумний" російський БПЛА Zala: машинний зір не допоміг (відео)

Розрахунок 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ знищив за допомогою БПЛА-перехоплювача від "Диких Шершнів" російський розвідувальний безпілотник Zala, оснащений системою ухилення від подібних ударів.

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Кадри знищення дрона Zala "Дикі Шершні" опублікували у своєму Telegram-каналі. Вони зазначили, що машинний зір дозволяє ворожим безпілотникам фіксувати українські перехоплювачі.

Дрон ЗСУ знищив БПЛА Zala з машинним зором

На відео видно, як після наближення дрона ЗСУ російська Zala починає маневрувати в повітрі. Попри це, українським операторам вдалося знищити ворожий БПЛА.

Що відомо про дрони Zala з машинним зором

За даними Defense Express, росіяни знайшли рішення на базі машинного зору і штучного інтелекту, яке дає змогу БПЛА автоматично робити віражі, щоб ухилятися від зенітних дронів.

Своєю чергою український експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що РФ уже серійно виробляє дрони Zala з вбудованою системою "Ухильник". Модель називається Z16, і вона має новий інтерфейсний модуль із двома HDMI.

Як пояснює фахівець, комп'ютер через камеру "бачить" переслідувача і на основі його положення дає команду на маневр. За задумом розробників, Zala має робити різкі маневри, доки у зенітного FPV-дрона не закінчиться заряд.

Нагадаємо, раніше бійці підрозділу BULAVA з Окремої президентської бригади ЗСУ імені Богдана Хмельницького знищили російський дрон-камікадзе "Привіт" за допомогою FPV-дрона.