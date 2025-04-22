Мінус особовий склад ЗС РФ: ЗСУ показали роботу наземного робота "Гієна" (відео)

Бійці батальйону "Вовки Да Вінчі" Збройних сил України ліквідували особовий склад російських окупантів на Покровському напрямку за допомогою наземної роботизованої платформи "Гієна".

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Відповідні кадри опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі. На відео видно, як український робот вдарив по місцю скупчення ЗС РФ.

Наземний робот "Гієна" атакував особовий склад ЗС РФ

"Цей об'єкт був однією з локацій, де регулярно збиралася ворожа піхота, тому ураження цієї цілі було критично важливим для стримування противника", — зазначив Федоров

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Робот "Гієна" був розроблений учасником оборонного кластера Brave1 UGV Laboratory. Глава Мінцифри наголосив, що оператор керував роботизованою платформою, перебуваючи в безпечному місці.

"Так має виглядати сучасне поле бою — технологічне, з мінімальним ризиком для життя військових", — написав міністр.

Нагадаємо, американська компанія Overland AI представила наземну автономну платформу ULTRA, здатну вести розвідку, запускати БПЛА, виконувати логістичні завдання і глушити дрони ворога.

Зі свого боку німецький стартап Stark представив дрон-камікадзе вертикального зльоту і посадки з електричним приводом Virtus, створений з урахуванням досвіду Сил оборони України у війні проти Російської Федерації.