Зграя 100 дронів та ШІ: які БПЛА та роботизовані платформи ЗСУ з'явились на фронті, — The Telegraph

Бійці Збройних сил України провели перші бої у Харківській області, у яких повністю покладались на безпілотні літальні апарати та роботизовані платформи. Росіяни були налякані неочікуваним штурмом, тим часом як українське командування зробило висновки про позитивні та проблемні сторони нової зброї. Україна вийшла в лідери з виробництва нових моделей дронів, у тому числі — наземних роботизованих платформ.

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Про українські наземні роботи та безпілотники The Telegraph розповіло у статті, опублікованій 22 квітня.

Медіа поспілкувалось з українськими та західними виробниками дронів різних типів та зробило висновок, що Україна стала полігоном для створення все нових видів пристроїв — літальних апаратів, роботизованих платформ, засобів РЕБ тощо. У реальних бойових умовах виявляють проблеми у конструкції й тактиці застосування, далі відбувається аналіз, і пристрої ідуть на вдосконалення. Тим часом країни-члени НАТО порівняно недавно усвідомили важливість дешевих та ефективних пристроїв на противагу наддорогим західним аналогам, пояснило The Telegraph. Якщо винаходи України застосовувати на полі бою, це зменшить втрати людей та захистить цивільних, навели журналісти думку одного з розробників. Втім, наголошується, що слід розробити правила застосування нового виду озброєння.

"Люди є дуже ненадійним і дорогим активом на війні. Їм потрібно багато часу та ресурсів для навчання, у них є емоції та нескінченні потреби. Машини не мають цих недоліків. Можливо, машини будуть більш етичними, ніж люди. Але нам потрібно серйозно поговорити, щоб розробити правила", — сказала експертка зі штучного інтелекту Центру стратегічних та міжнародних досліджень Катерина Бондар.

На одному з відео, яке опублікувало медіа, показали приклад застосування наземного дрона. Пристрій швидко пропетляв між перешкодами на одному з відтинків фронту та підірвався на вході у схованку ЗС РФ, пояснюється в описі.

Дрони ЗСУ — деталі

The Telegraph розповіло про чотири моделі новітніх українських безпілотників, вказавши для кожного технічні характеристики. У статті вказується, що Україна у поточному році планує випустити 15 тис. наземних роботів (UGV), які почнуть діяти на фронті. Також вказується, що на сьогодні ідеться не про "війну роботів", а про те, щоб інтегрувати нову компоненту у бойові дії. Бійці співпрацюють з розробниками й швидко вносять зміни, які роблять платформи більш ефективними, пояснили співрозмовники медіа.

"У центрі уваги буде не заміна піхоти, а інтеграція роботів у військові операції, щоб отримати технологічну перевагу проти Росії у війні на виснаження. Зміни можуть бути внесені протягом тижня. Технологія UGV все ще розвивається, і її розгортання на фронті було повільним і неоднорідним. Але експерти кажуть, що це швидко змінюється", — навели журналісти слова розробників.

Три останні винаходи, про які ідеться у статті, — роботизовані платформи:

"Лють 2.0" — пристрій надійшов бійцям у травні 2025, дальність руху 12 миль, дальність стрільби 0,5 милі, кулемет калібру 7,62 мм, броня. Призначення — вогнева підтримка та розвідка;

"Змій" — надійшов у січні 2025 року, дальність руху 12 миль, вантажопідйомність 1 тонна, висока прохідність, захист від протипіхотних мін. Призначений — перевезення зброї та поранених. Є спеціальний варіант для розмінування, який здатен знешкоджувати протитанкові міни. Продуктивність розмінування — 2 га за добу;

D-21-12R — надійшов у квітні 2025 року, дальність руху 9 миль, обладнаний крупнокаліберним кулеметом. Призначення — для спостереження, патрулювання, вогневої підтримки.

Дрони ЗСУ на фронті - роботизована платформа "Лють 2.0" Фото: The Telegraph Дрони ЗСУ на фронті - роботизована платформа "Змій" для вантажів Фото: The Telegraph Дрони ЗСУ на фронті - роботизована платформа "Змій" для розмінування Фото: The Telegraph Дрони ЗСУ на фронті - роботизована платформа D-21-12R Фото: The Telegraph

Медіа показало ще один український винахід — безпілотник "Громило". Бійці отримали дрон у січні 2025 року: здатен нести 3,5 кг вибухівки, розгортається протягом 5 хвилин, має тепловізор. Призначення — атаки на ворожі підрозділи, техніку та укриття.

Дрони ЗСУ - БПЛА "Громило" Фото: The Telegraph

Ще один напрямок, який розвивається в Україні, — це інтеграція технологій ШІ. Співрозмовники журналістів пояснили, що ШІ бере на себе керування БПЛА в останні секунди перед ударом, коли засоби РЕБ противника повністю відрізають оператора. Крім того, очікують, що з'являться рої дронів, які загрожуватимуть позиціям ЗС РФ.

"Майбутнє війни безпілотників пов’язане зі зграями, де групи 10, 50, 100 автономних безпілотних літальних апаратів координують і співпрацюють у місіях. Незабаром війна може перейти в нову еру роботів-вбивць. Можливо, у цій чи наступній війні", — підсумовується у статті The Telegraph.

Зазначимо, 2 квітня в Україні відбулись випробування роботизованих платформ на оптоволокні. Випробування провели представники ЗСУ спільно з розробниками з кластера Brave1. На порталі Defense Expres пояснили, що пристрої не мають обмежень FPV-дронів, тому можуть досягати цілей на відстань близько 20 км.

Нагадуємо, у лютому Фокус описав тенденції у створенні дронів різних типів, які можуть з'явитись на полі бою на четвертому році російсько-української війни.