Стая 100 дронов и ИИ: какие БПЛА и роботизированные платформы ВСУ появились на фронте, — The Telegraph

Бойцы Вооруженных сил Украины провели первые бои в Харьковской области, в которых полностью полагались на беспилотные летательные аппараты и роботизированные платформы. Россияне были напуганы неожиданным штурмом, в то время как украинское командование сделало выводы о положительных и проблемных сторонах нового оружия. Украина вышла в лидеры по производству новых моделей дронов, в том числе — наземных роботизированных платформ.

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Об украинских наземных роботах и беспилотниках The Telegraph рассказало в статье, опубликованной 22 апреля.

Медиа пообщалось с украинскими и западными производителями дронов различных типов и сделало вывод, что Украина стала полигоном для создания все новых видов устройств — летательных аппаратов, роботизированных платформ, средств РЭБ и тому подобное. В реальных боевых условиях выявляются проблемы в конструкции и тактике применения, далее происходит анализ, и устройства идут на совершенствование. Между тем страны-члены НАТО сравнительно недавно осознали важность дешевых и эффективных устройств в противовес сверхдорогим западным аналогам, пояснило The Telegraph. Если изобретения Украины применять на поле боя, это уменьшит потери людей и защитит гражданских, привели журналисты мнение одного из разработчиков. Впрочем, отмечается, что следует разработать правила применения нового вида вооружения.

"Люди являются очень ненадежным и дорогим активом на войне. Им нужно много времени и ресурсов для обучения, у них есть эмоции и бесконечные потребности. Машины не имеют этих недостатков. Возможно, машины будут более этичными, чем люди. Но нам нужно серьезно поговорить, чтобы разработать правила", — сказала эксперт по искусственному интеллекту Центра стратегических и международных исследований Екатерина Бондарь.

На одном из видео, которое опубликовало медиа, показали пример применения наземного дрона. Устройство быстро пропетляло между препятствиями на одном из отрезков фронта и подорвалось на входе в убежище ВС РФ, объясняется в описании.

Дроны ВСУ — детали

The Telegraph рассказало о четырех моделях новейших украинских беспилотников, указав для каждого технические характеристики. В статье указывается, что Украина в текущем году планирует выпустить 15 тыс. наземных роботов (UGV), которые начнут действовать на фронте. Также указывается, что на сегодня речь идет не о "войне роботов", а о том, чтобы интегрировать новую компоненту в боевые действия. Бойцы сотрудничают с разработчиками и быстро вносят изменения, которые делают платформы более эффективными, пояснили собеседники медиа.

"В центре внимания будет не замена пехоты, а интеграция роботов в военные операции, чтобы получить технологическое преимущество против России в войне на истощение. Изменения могут быть внесены в течение недели. Технология UGV все еще развивается, и ее развертывание на фронте было медленным и неоднородным. Но эксперты говорят, что это быстро меняется", — привели журналисты слова разработчиков.

Три последних изобретения, о которых говорится в статье, — роботизированные платформы:

"Лють 2.0" — устройство поступило бойцам в мае 2025, дальность движения 12 миль, дальность стрельбы 0,5 мили, пулемет калибра 7,62 мм, броня. Назначение — огневая поддержка и разведка;

"Змей" — поступил в январе 2025 года, дальность движения 12 миль, грузоподъемность 1 тонна, высокая проходимость, защита от противопехотных мин. Предназначен — перевозка оружия и раненых. Есть специальный вариант для разминирования, который способен обезвреживать противотанковые мины. Производительность разминирования — 2 га в сутки;

D-21-12R — поступил в апреле 2025 года, дальность движения 9 миль, оборудован крупнокалиберным пулеметом. Назначение — для наблюдения, патрулирования, огневой поддержки.

Дроны ВСУ на фронте — роботизированная платформа "Лють 2.0" Фото: The Telegraph Дроны ВСУ на фронте — роботизированная платформа "Змей" для грузов Фото: The Telegraph Дроны ВСУ на фронте — роботизированная платформа "Змей" для разминирования Фото: The Telegraph Дроны ВСУ на фронте — роботизированная платформа D-21-12R Фото: The Telegraph

Медиа показало еще одно украинское изобретение — беспилотник "Громила". Бойцы получили дрон в январе 2025 года: способен нести 3,5 кг взрывчатки, разворачивается в течение 5 минут, имеет тепловизор. Назначение — атаки на вражеские подразделения, технику и укрытия.

Дроны ВСУ — БПЛА "Громила" Фото: The Telegraph

Еще одно направление, которое развивается в Украине, — это интеграция технологий ИИ. Собеседники журналистов объяснили, что ИИ берет на себя управление БПЛА в последние секунды перед ударом, когда средства РЭБ противника полностью отрезают оператора. Кроме того, ожидается, что появятся рои дронов, которые будут угрожать позициям ВС РФ.

"Будущее войны беспилотников связано со стаями, где группы 10, 50, 100 автономных беспилотных летательных аппаратов координируют и сотрудничают в миссиях. Вскоре война может перейти в новую эру роботов-убийц. Возможно, в этой или следующей войне", — подытоживается в статье The Telegraph.

Отметим, 2 апреля в Украине состоялись испытания роботизированных платформ на оптоволокне. Испытания провели представители ВСУ совместно с разработчиками из кластера Brave1. На портале Defense Expres объяснили, что устройства не имеют ограничений FPV-дронов, поэтому могут достигать целей на расстояние около 20 км.

Напоминаем, в феврале Фокус описал тенденции в создании дронов различных типов, которые могут появиться на поле боя на четвертом году российско-украинской войны.