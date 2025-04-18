Новый дрон ULTRA запускает "привязной" БПЛА и работает как РЭБ: детали (фото)

Американская компания Overland AI представила наземную автономную платформу ULTRA, способную вести разведку, запускать БПЛА, выполнять логистические задачи и глушить дроны врага.

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Наземный дрон Overland AI ULTRA

Платформа объединяет фирменный программный стек OverDrive и аппаратную инфраструктуру SPARK с модульной полезной нагрузкой. Заявленная грузоподъемность дрона — более 450 кг, максимальную скорость — 56 км/час, а рабочий диапазон — 160 км.

Беспилотник способен работать в различных условиях, от густых лесов до вулканических хребтов, без GPS или прямого управления оператора. Для сетевых коммуникаций ULTRA использует ячеистую сеть, 5G и спутниковую связь.

Наземный дрон Overland AI ULTRA Фото: Overland AI

"Это позволяет бойцу побеждать на критически важных спорных театрах военных действий, таких как Индо-Тихоокеанский регион, и при этом оставаться в безопасности", — отметил соучредитель и генеральный директор Overland AI Байрон Бутс.

Возможности ULTRA включают логистику в условиях конфликта, прямую поддержку маневров и гуманитарное снабжение военнослужащих. Кроме того, платформа поддерживает модули для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР). На обнародованном видео можно заметить, как беспилотник запускает "привязной" БПЛА.

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Платформа создана на основе контракта компании Overland AI стоимостью 18,6 млн долларов с армией США и Отделом оборонных инноваций (DIU) в рамках программы создания боевых роботизированных машин.

Напомним, российский научно-производственный центр "Беспилотные авиационные системы" сообщил о разработке беспилотного летательного аппарата, способного преодолевать 1000 километров.

В свою очередь Силы обороны Украины уже используют тяжелые беспилотные ударные комплексы Project Cessna на базе гражданского самолета, которые могут нести 250-килограмовые бомбы в глубокий тыл России.