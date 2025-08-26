Гонки дронов Украина-РФ: как выглядит секретное производство БПЛА для ВСУ, — SkyNews (фото)

Между Украиной и Российской Федерацией происходят своеобразные гонки дронов, от хода которых зависит преимущество на поле боя. Россияне с помощью Китая массово изготавливают оптоволоконные беспилотники, которые не поддаются средствам радиоэлектронной борьбы. Между тем украинцы имеют мастерские в подвалах и выпускают 30-тысячные партии беспилотников в месяц.

Украина нуждается в помощи от стран Запада, чтобы держаться впереди РФ в гонке дронов, написало агентство SkyNews. Журналисты посетили секретное производство беспилотников, пообщались с сотрудниками, понаблюдали за процессом сборки и испытаний. Среди прочего, выяснилось, что в цехе работают и девушки, а 19-летний юноша проверяет качество БПЛА.

Дроны ВСУ — репортаж SkyNews из мастерской по выпуску БПЛА в Украине

Медиа отметило, что не расскажет об адресе предприятия, поскольку это секретная информация в условиях российско-украинской войны. Кроме того, лица почти всех собеседников были закрыты, а по стенам подвала, в котором они работают, не установить местонахождение. Впрочем, указано название компании — стартап General Cherry, и отмечается, что это офисное помещение. Выяснилось, что компанию основали в первые месяцы войны и в то время производительность составляла 100 дронов в месяц. Между тем сегодня выпускают партии в 30 тыс. в месяц, говорится в репортаже.

Стартап производит как квадрокоптеры, которые летят низко над полем боя и сбрасывают взрывчатку, так и БПЛА, которые поднимают на несколько километров для уничтожения ударных или разведдронов ВС РФ. Преимущество этого вида оружия — возможность устройством за 1000 долл. повредить даже самолет, дороже более чем в 300 раз, пояснило Sky News. При этом напоминается, что РФ наладила массовое производство улучшенных иранских дронов Shahed и первой начала массово применять оптоволоконные дроны. Один из собеседников медиа объяснил, что россияне получают значительную помощь от Китая. В частности, фабрики КНР имеют контракты на поставку волокна исключительно в Россию, производя его в "огромных количествах".

"Если Запад хочет быть на стороне победителей, ему нужно будет предоставить Зеленскому и его стартапам-компаниям по разработке дронов больше помощи, чтобы сохранить их преимущество", — подытожило SkyNews.

Дроны ВСУ — детали

Отметим, в июле Фокус писал о дронах ВСУ, которые активно используются на фронте. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, следующим шагом войны может стать возможность дистанционного управления БПЛА, когда это будет делаться, условно, с диванов.

Между тем в августе военный и специалист по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал об ударе оптоволоконного дрона ВСУ по мосту в Курской области РФ. На видео, снятом камерой FPV, показали опоры моста, к которой россияне прикрепили 30 мин.

Напоминаем, в апреле медиа Politico рассказало о системе набора баллов для бойцов ВСУ, благодаря которой они могут получить новые беспилотники для применения на поле боя.