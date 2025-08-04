Подкрался FPV на оптоволокне: дрон ВСУ взорвал мост в Брянской области, — Флеш (видео)

Украинский FPV-дрон на оптоволокне взорвал военный объект Российской Федерации в Брянской области. Беспилотник подобрался к мосту, тем временем оператор нацелил устройство на опору, к которой россияне самостоятельно прикрепили около 30 мин. На видео с места событий можно увидеть детали спецоперации, которую провели бойцы Сил обороны.

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Подрыв моста РФ выполнили оптоволоконные дроны ВСУ, а ранее аналогичные спецоперации проводили российские войска, написал специалист по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов на странице Faceboook. По его словам, россияне дважды использовали оптоволокно для ударов по объектам Сил обороны.

Видео, опубликованное на странице "Флеша", появилось в Telegram-канале Dron Bomber, видим на вотермарке. Беспилотник почти минуту кружит вокруг опор моста. Тем временем оператор осматривает все детали сооружения — пролетает под полотном, осматривает сбоку и снизу, летит над землей и водой, проникает между выступами на опоре. Наконец боец выбрал точку попадания: в кадр попадает опора, к которой рядышком прикрепили около 15 мин. Далее дрон разгоняется и врезается во взрывчатку, заранее подготовленную ВС РФ.

"В этот раз наши отработали аналогично по мосту в Брянской области. Дрон на оптоволокне", — написал "Флеш".

Удары по РФ — детали

Видео с кадрами удара по РФ появилось в канале Dron Bomber 2 августа. Автор сообщения объяснил, что операцию осуществили бойцы 1 отдельной бригады Теробороны: есть видео с разведывательного дрона, который зафиксировал яркую вспышку, и кадры с FPV-дрона. Указано, что цель — мост Цата в Брянской области РФ.

На странице X OSINT-аналитики с ником Osinttechnical провели геолокацию видео подрыва моста и указали точные координаты — 52.1761389, 31.8838725. В заметке говорится о том, что "FPV взорвал около 30 противотанковых мин ТМ-62, прикрепленных к опорам моста". Силы обороны ударили по "ключевому мосту" и перерезали логистику подразделений ВС РФ на 16-километровом участке украинско-российской границы, подчеркнул аналитик.

На карте боевых действий DeepState можно обозначить точку подрыва. Тогда видим, что украинский оптоволоконный дрон пролетел около 7 км (по прямой), чтобы поразить ключевой мост на границе.

Удары по РФ — где расположен мост через Цату в Брянской области Фото: DeepState Удары по РФ — как выглядели мины на опорах моста через Цату в Брянской области Фото: Скриншот

Отметим, 4 августа СБУ сообщили об ударе по военным целям РФ в оккупированном Крыму. Украинские спецслужбы заявили, что ударили по аэродрому Саки и повредили бомбардировщики ВС РФ.

Между тем 1 августа Силы обороны Украины атаковали военный завод РФ в Пензе. На видео с места событий видим столбы дыма над точками попадания и звуки взрывов. OSINTеры выяснили, что произошло попадание по цехам предприятия "Электроприбор", который выпускает электронику для ракет и дронов.

Напоминаем, 4 августа Генштаб ВСУ подтвердил поражение военного объекта РФ в Сочи.