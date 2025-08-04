"Там размещалась российская авиация": Генштаб подтвердил атаку на аэропорт в Сочи

Украинские Силы обороны нанесли удар по топливной инфраструктуре аэропорта в Сочи, что повлекло масштабный пожар. Операция была частью мероприятий по снижению военного потенциала РФ.

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Украинские Силы обороны осуществили успешную операцию, в результате которой поразили топливно-заправочный комплекс на территории аэропорта в Сочи, что в Краснодарском крае России, об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Операцию проводили подразделения, специализирующиеся на работе с беспилотными системами, в координации с другими составляющими сил обороны. В результате произошло возгорание — пожар был виден на значительном расстоянии. По имеющейся информации, на аэродроме также находились военные воздушные средства.

В командовании отмечают, что такие действия направлены на то, чтобы подорвать военно-экономический потенциал врага и прекратить вооруженную агрессию РФ против Украины.

Атака на нефтебазу в Сочи: что известно

Напомним, что в ночь на 3 августа дроны атаковали нефтебазу в российском городе Сочи, в результате чего там вспыхнул масштабный пожар. Аэропорт Сочи, который, как и нефтебаза, расположен в Адлерском районе города, приостановил работу.

В результате атаки украинского беспилотника возникли перебои с поставками авиатоплива, что повлияло на работу воздушной гавани. Из-за нехватки топлива российские авиакомпании были вынуждены вносить коррективы в маршруты.

Фокус также писал, что Силы специальных операций СБУ 4 августа нанесли мощный удар по авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму — повреждены пять российских боевых самолетов, включая Су-30СМ.