Дроны атаковали нефтебазу в Сочи: горит цистерна с топливом, аэропорт приостановил работу (видео)

В ночь на 3 августа дроны атаковали нефтебазу в российском городе Сочи, в результате чего там вспыхнул масштабный пожар.

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Аэропорт Сочи, который как и нефтебаза расположен в Адлерском районе города, приостановил работу, сообщило российское издание Astra.

"Жители сообщают, что горит адлерская нефтебаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" на улице Авиационной, которая находится недалеко от местного аэропорта", — говорится в сообщении.

Российское пропагандистское издание Mash уточнило, что в Сочи прозвучали около 30 взрывов, а сама атака началась около 2:15 ночи по местному времени.

"В Адлерском районе вспыхнул топливный резервуар на нефтебазе. Никто не пострадал, на месте работают экстренные службы", — отметили пропагандисты.

В то же время в сети появились видео, на которых видны масштабы пожара, возникшего на нефтебазе в Сочи после попадания по ней ударного беспилотника.

Городской голова Сочи Андрей Прошунин после 4 ночи заявил, что на нефтебазе в Адлерском районе произошло "возгорание резервуара" с топливом.

"Обломки снова задели строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших заранее нет", — написал Прошунин.

Эту же информацию впоследствии подтвердил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. Ликвидацию последствий пожара уже начали", — подчеркнул Кондратьев.

Он уточнил, что на месте происшествия работают 127 человек и 35 единиц техники.

Кроме того, в Оперативном штабе Краснодарского края подчеркнули, что по уточненной информации, на нефтебазе в Адлерском районе горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию о поражении нефтебазы в Сочи.

Напомним, в ночь на 2 августа дроны разбили НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области РФ.

31 июля дроны ударили по заводу в Пензе и железной дороге в Волгоградской области.