Дрони атакували нафтобазу у Сочі: горить цистерна з паливом, аеропорт призупинив роботу (відео)

У ніч на 3 серпня дрони атакували нафтобазу у російському місті Сочі, внаслідок чого там спалахнула масштабна пожежа.

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Аеропорт Сочі, який як і нафтобаза розташований в Адлерському районі міста, призупинив роботу, повідомило російське видання Astra.

"Мешканці повідомляють, що горить адлерська нафтобаза "Роснефть-Кубаньнафтопродукт" на вулиці Авіаційній, яка знаходиться неподалік місцевого аеропорту", — йдеться у повідомленні.

Російське пропагандистське видання Mash уточнило, що в Сочі пролунали близько 30 вибухів, а сама атака почалась близько 2:15 ночі за місцевим часом.

"В Адлерському районі спалахнув паливний резервуар на нафтобазі. Ніхто не постраждав, на місці працюють екстрені служби", — зазначили пропагандисти.

Водночас у мережі з'явились відео, на яких видно масштаби пожежі, що виникла на нафтобазі у Сочі після влучання по ній ударного безпілотника.

Міський голова Сочі Андрій Прошунін після 4 ночі заявив, що на нафтобазі в Адлерському районі сталося "загоряння резервуара" з паливом.

"Уламки знову зачепили будови у гаражному кооперативі на Авіаційній. Постраждалих заздалегідь немає", — написав Прошунін.

Цю ж інформацію згодом підтвердив й губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

"В Адлерському районі уламки безпілотника потрапили до цистерни з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося загоряння. Ліквідацію наслідків пожежі вже розпочали", — наголосив Кондратьєв.

Він уточнив, що на місці події працюють 127 осіб та 35 одиниць техніки.

Крім того, в Оперативному штабі Краснодарського краю підкреслили, що за уточненою інформацією, на нафтобазі в Адлерському районі горить один резервуар із нафтопродуктами обсягом 2000 кубометрів.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформації щодо ураження нафтобази у Сочі.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня дрони розтрощили НПЗ в Новокуйбишевську Самарської області РФ.

31 липня дрони вдарили по заводу в Пензі та залізниці у Волгоградській області.