"Там розміщувалась російська авіація": Генштаб підтвердив атаку на аеропорт в Сочі

Українські Сили оборони завдали удару по паливній інфраструктурі аеропорту в Сочі, що спричинило масштабну пожежу. Операція була частиною заходів зі зниження військового потенціалу РФ.

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Українські Сили оборони здійснили успішну операцію, внаслідок якої уразили паливно-заправний комплекс на території аеропорту в Сочі, що в Краснодарському краю Росії, про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Операцію проводили підрозділи, що спеціалізуються на роботі з безпілотними системами, у координації з іншими складовими сил оборони. В результаті сталося загоряння — пожежу було видно на значній відстані. За наявною інформацією, на летовищі також перебували військові повітряні засоби.

У командуванні наголошують, що такі дії спрямовані на те, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію РФ проти України.

Атака на нафтобазу в Сочі: що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 3 серпня дрони атакували нафтобазу в російському місті Сочі, внаслідок чого там спалахнула масштабна пожежа. Аеропорт Сочі, який, як і нафтобаза, розташований в Адлерському районі міста, призупинив роботу.

Унаслідок атаки українського безпілотника виникли перебої з постачанням авіапалива, що вплинуло на роботу повітряної гавані. Через брак палива російські авіакомпанії були змушені вносити корективи в маршрути.

Фокус також писав, що Сили спеціальних операцій СБУ 4 серпня завдали потужного удару по авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму — пошкоджено п’ять російських бойових літаків, включно з Су-30СМ.