Збій в авіації: аеропорт Сочі виявився заручником атаки на нафтобазу, — росЗМІ

Аеропорт Сочі ввів тимчасові обмеження на заправку літаків після ударів по нафтобазі в Адлерівському районі.

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Унаслідок атаки українського безпілотника виникли перебої з постачанням авіапалива, що вплинуло на роботу повітряної гавані. Про це повідомляє Telegram-канал "Авиаторщина".

Через брак палива російські авіакомпанії змушені вносити корективи в маршрути.

Так, "Уральські авіалінії" перенаправили рейси до Санкт-Петербурга, Москви (Домодєдово) і Пермі з дозаправкою в Мінеральних Водах. Подібні зміни внесли й інші перевізники: "Аерофлот" змінив маршрути двох рейсів у Шереметьєво, а авіакомпанія "Росія" — рейс до Петербурга.

Лоукостер "Победа" додав технічну зупинку в Кірові для рейсу DP-347.

На тлі ситуації Сочинський аеропорт приймає не більше п'яти повітряних суден на годину. Коли буде відновлено повноцінну роботу і відновлено постачання палива, поки що не повідомляють.

Нагадаємо, що в ніч на 3 серпня дрони атакували нафтобазу в російському місті Сочі, внаслідок чого там спалахнула масштабна пожежа. Аеропорт Сочі, який, як і нафтобаза, розташований в Адлерському районі міста, призупинив роботу.

А в ніч на 2 серпня дрони розбили НПЗ у Новокуйбишевську Самарської області РФ.