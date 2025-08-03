Сбой в авиации: аэропорт Сочи оказался заложником атаки на нафтобазу, — росСМИ

Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на заправку самолетов после ударов по нефтебазе в Адлеровском районе.

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В результате атаки украинского беспилотника возникли перебои со снабжением авиатоплива, что повлияло на работу воздушной гавани. Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

Из-за нехватки топлива российские авиакомпании вынуждены вносить коррективы в маршруты.

Так, "Уральские авиалинии" перенаправили рейсы в Санкт-Петербург, Москву (Домодедово) и Перми с дозаправкой в Минеральных Водах. Подобные изменения внесли и другие перевозчики: "Аэрофлот" сменил маршруты двух рейсов в Шереметьево, а авиакомпания "Россия" — рейс в Петербург.

Лоукостер "Победа" добавил техническую остановку в Кирове для рейса DP-347.

На фоне ситуации Сочинский аэропорт принимает не более пяти воздушных судов в час. Когда будет возобновлена полноценная работа и возобновлена поставка топлива, пока не сообщается.

Напомним, что в ночь на 3 августа дроны атаковали нефтебазу в российском городе Сочи, в результате чего там вспыхнул масштабный пожар. Аэропорт Сочи, который как и нефтебаза расположен в Адлерском районе города, приостановил работу.

А в ночь на 2 августа дроны разбили НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области РФ.