Підкрався FPV на оптоволокні: дрон ЗСУ підірвав міст у Брянській області, — Флеш (відео)

Український FPV-дрон на оптоволокні підірвав військовий об'єкт Російської Федерації у Брянській області. Безпілотник підібрався до мосту, тим часом оператор націлив пристрій на опору, що якої росіяни самостійно прикріпили близько 30 мін. На відео з місця подій можна побачити деталі спецоперації, яку провели бійці Сил оборони.

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Підрив мосту РФ виконали оптоволоконні дрони ЗСУ, а раніше аналогічні спецоперації проводили російські війська, написав фахівець з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов на сторінці Faceboook. З його слів, росіяни двічі використовували оптоволокно для ударів по об'єктах Сил оборони.

Відео, опубліковано на сторінці "Флеша", з'явилось у Telegram-каналі Dron Bomber, бачимо на вотермарці. Безпілотник майже хвилину кружляє навколо опор мосту. Тим часом оператор оглядає усі деталі споруди — пролітає під полотном, оглядає збоку та знизу, летить над землею та водою, проникає між виступами на опорі. Врешті боєць обрав точку влучання: у кадр потрапляє опора, до якої рядочком прикріпили близько 15 мін. Далі дрон розганяється та врізається у вибухівку, завчасно підготовлену ЗС РФ.

"Цього разу наші відпрацювали аналогічно по мосту в Брянській області. Дрон на оптоволокні", — написав "Флеш".

Удари по РФ — деталі

Відео з кадрами удару по РФ з'явилось у каналі Dron Bomber 2 серпня. Автор допису пояснив, що операцію здійснили бійці 1 окремої бригади Тероборони: є відео з розвідувального дрона, який зафіксував яскравий спалах, та кадри з FPV-дрона. Вказано, що ціль — міст Цата у Брянську області РФ.

На сторінці X OSINT-аналітики з ніком Osinttechnical провели геолокацію відео підриву мосту і вказали точні координати — 52.1761389, 31.8838725. У дописі ідеться про те, що "FPV підірвав приблизно 30 протитанкових мін ТМ-62, прикріплених до опор мосту". Сили оборони вдарили по "ключовому мосту" і перерізали логістику підрозділів ЗС РФ на 16-кілометровій ділянці українсько-російського кордону, наголосив аналітик.

На карті бойових дій DeepState можна позначити точку підриву. Тоді бачимо, що український оптоволоконний дрон пролетів близько 7 км (по прямій), щоб вразити ключовий міст на кордоні.

Удари по РФ - де розташований міст через Цату у Брянській області Фото: DeepState Удари по РФ - як виглядали міни на опорах мосту через Цату у Брянській області Фото: Скриншот

Зазначимо, 4 серпня СБУ повідомили про удар по військових цілях РФ у окупованому Криму. Українські спецслужби заявили, що вдарили оп аеродрому Саки та пошкодили бомбардувальники ЗС РФ.

Тим часом 1 серпня Сили оборони України атакували військовий завод РФ у Пензі. На відео з місця подій бачимо стовпи диму над точками влучання та звуки вибухів. OSINTери з'ясували, що відбулось влучання по цехах підприємства "Электроприбор", який випускає електроніку для ракет та дронів.

Нагадуємо, 4 серпня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження військового об'єкта РФ у Сочі.