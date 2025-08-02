Мінімум 8 вибухів: заводи в Пензі потрапили під масований удар БПЛА (відео)

2 серпня російське місто Пенза опинилося під масованим ударом, імовірно, українських безпілотників "Лютий". Було атаковано підприємство "Электроприбор", що входить до структури "Роселектроніки" держкорпорації "Ростех", а також і "Радіозавод".

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Під час атаки в Пензі було зафіксовано щонайменше вісім вибухів, повідомляє російський канал SHOT. Унаслідок атаки загинула жінка, двоє людей дістали поранення, їхньому життю ніщо не загрожує.

У місті було активовано сирени, систему оповіщення та введено обмеження на роботу мобільного інтернету. Крім того, на території Пензенської області введено режим "Безпілотна небезпека".

За інформацією Міністерства оборони РФ у небі над Пензою російській ППО нібито вдалося збити чотири безпілотники, проте пізніше Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко повідомив про знищення п'яти українських БПЛА засобами протиповітряної оборони.

"Рано вранці знову було здійснено атаку ворожих безпілотників на пензенське підприємство. Перебуваю на місці події, де працюють служби екстреного реагування. На жаль, загинула жінка. Ще двоє людей травмовані, ними займаються співробітники "Швидкої допомоги", загрози їхньому життю немає", — написав Мельниченко в Telegram-каналі.

Під ударом — АТ "ПО Электроприбор"

Це вже друга атака на місто за останні три дні. Причому 31 липня під удар також потрапило АТ "ПО Электроприбор". Це підприємство має важливе значення для військово-промислового комплексу Російської Федерації. Його діяльність безпосередньо пов'язана з оборонним сектором і реалізацією державного оборонного замовлення.

Завод спеціалізується на виробництві:

засобів криптозахисту зв'язку — шифраторах;

захищених модемах;

мультиплексорів;

комутаторах та обладнанні для цифрових мереж у військових системах управління;

апаратних рішень для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів;

комплексів для конфіденційного передавання голосу, графіки та документів.

Нагадаємо, 2 серпня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ Самарської області РФ. Російське видання Baza повідомило, що місцеві жителі чули щонайменше 10 вибухів, а телеграм-канал Mash нарахував одразу 15 "хлопків".