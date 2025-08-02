Минимум 8 взрывов: заводы в Пензе попали под массированный удар БПЛА (видео)

2 августа российский город Пенза оказался под массированным ударом, предположительно, украинских беспилотников “Лютый”. Было атаковано предприятие "Электроприбор", входящее в структуру «Росэлектроники» госкорпорации "Ростех", а также и "Радиозавод".

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Во время атаки в Пензе было зафиксировано не менее восьми взрывов, сообщает российский канал SHOT. В результате атаки погибла женщина, двое человек получили ранения, их жизни ничто не угрожает.

В городе были активированы сирены, система оповещения и введены ограничения на работу мобильного интернета. Кроме того, на территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность".

По информации Министерство обороны РФ в небе над Пензой российской ПВО якобы удалось сбить четыре беспилотника, однако позже Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об уничтожении пяти украинских БПЛА средствами противовоздушной обороны.

"Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники "Скорой помощи", угрозы их жизни нет", — написал Мельниченко в Telegram-канале.

Под ударом — АО "ПО "Электроприбор"

Это уже вторая атака на город за последние три дня. Причем 31 июля под удар также попало АО "ПО "Электроприбор". Данное предприятие имеет важное значение для военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Его деятельность напрямую связана с оборонным сектором и реализацией государственного оборонного заказа.

Завод специализируется на производстве:

средств криптозащиты связи — шифраторах;

защищенных модемах;

мультиплексоров;

коммутаторов и оборудовании для цифровых сетей в военных системах управления;

аппаратных решений для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов;

комплексов для конфиденциальной передачи голоса, графики и документов.

Напомним, 2 августа дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Новокуйбышевск Самарской области РФ. Российское издание Baza сообщило, что местные жители слышали по меньшей мере 10 взрывов, а телеграм-канал Mash насчитал сразу 15 "хлопков".