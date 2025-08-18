Українська ракета з дальністю 3000 км "Фламінго": як нова зброя допоможе проти РФ

В Україні презентовано ракету FP-5 "Фламінго" від компаній Fire Point та Milanion Group. З дальністю до 3000 км та бойовою частиною в 1 тонну вона може перевершувати американські Tomahawk. Фокус розбирався, чи стане "Фламінго" ключем до успіху України на тлі російських 195 ракет щомісяця.

В Україні нещодавно презентували вітчизняну далекобійну ракету "Фламінго", яка вже запущена у серійне виробництво з можливістю вражати цілі на відстані 3000 кілометрів.

Наявність нової далекобійної ракети підтвердив і міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Зброя далекобійна, дуже потужна і вона є. Це ключові подробиці. А все інше ми дізнаємося, коли настане належний момент", — сказав він, утримавшись від будь-якої деталізації.

Ракета FP-5 "Фламінго": характеристики та що відомо

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в коментарі Фокусу розкрив деталі створення нової ракети FP-5 "Фламінго". За його словами, продукт є результатом співпраці двох компаній: української Fire Point та міжнародної Milanion Group, зареєстрованої в Об’єднаних Арабських Еміратах. Обидва підприємства мають українське коріння, що підкреслює важливу роль вітчизняних фахівців у цьому проєкті. За словами експерта, саме Milanion Group найімовірніше розробила ракету FP-5, тоді як Fire Point узяла на себе її серійне виготовлення. Цікаво, що перші випробування, за непідтвердженими даними, відбулися на заході України, що додає інтриги до цього проєкту.

Інформація про ракету обмежена. Defense Express наводить такі характеристики:

дальність — 3000 км;

час у повітрі — понад 4 години;

максимальна швидкість — 950 км/год, крейсерська — 850-900 км/год;

розмах крила — 6 метрів;

максимальна злітна вага — 6 тонн;

бойова частина — 1 тонна.

"Дальність дії ракети, яка сягає трьох тисяч кілометрів, є значним досягненням. Для порівняння, американська ракета Tomahawk у своїх ранніх версіях мала дальність до двох з половиною тисяч кілометрів, хоча згодом її скоротили до півтори тисячі. Бойова частина ракети FP-5, що становить тонну, виглядає вражаюче, особливо з огляду на її габарити — довжина близько шести метрів. Такий розмір забезпечує розмах крил, необхідний для характеристик крилатої ракети, що дозволяє їй маневрувати та ухилятися від перешкод. Однак деталі системи наведення залишаються закритими, що є логічним кроком для збереження військової таємниці", — розповів Криволап.

Він припускає, що ракета не діятиме самостійно, а ймовірно буде частиною комплексу з іншими ракетами, зокрема розробками Fire Point.

Зазначимо, що у Tomahawk бойова частина вдвічі менша – 450 кг.

Оглядач також звертає увагу на те, що FP5 має риси не лише ракети, а й безпілотного літального апарата (БПЛА) під назвою FP-1, заявлена дальність якого — 1600 кілометрів. Якщо бойову частину зняти, БПЛА може діяти на більші відстані, виконуючи функції придушення ворожих дронів. Система наведення, на думку Криволапа, ймовірно комбінує інерційні технології з іншими засобами ураження, хоча точні механізми залишаються під питанням. GPS сам по собі не забезпечує достатньої точності, а інерційні системи мають свої похибки. Можливість використання камер чи навігації за картою також розглядається, але без конкретики.

Проте Криволап сумнівається в доцільності тонної бойової частини для таких габаритів.

"Порівнюючи з ракетою Х-22, довжиною 8–12 метрів, шестиметровий корпус навряд чи здатен ефективно нести таку масу. Це може бути радше пропагандистським ходом, адже для точних ударів достатньо меншої бойової частини. Винятком можуть бути спеціальні боєголовки для унікальних завдань, але для цього існують інші засоби", — додає експерт.

Скільки ракет "Фламінго" потрібно виробляти щомісяця

Криволап зазначив, що Україні потрібно приблизно 50 ракет на місяць для ефективних операцій — від розвідки до ударів. Цікаво, що розробники також орієнтуються на цю цифру, що свідчить про спільне бачення потреб. Проте експерт застерігає, що заявлені характеристики FP5 можуть не відповідати реальним, хоча й будуть близькими до оголошених. Такий підхід дозволяє зберігати інтригу та гнучкість у подальшому вдосконаленні.

Для порівняння, за інформацією Головного управління розвідки, що опублікувала РБК-Україна, Росія щомісяця випускає до 195 ракет, зокрема:

до 60 одиниць "Іскандер-М";

до 20 одиниць "Іскандер-К";

до 60 одиниць Х-101;

до 10 модернізованих Х-32;

до 30 одиниць "Калібр";

до 15 одиниць "Кинджал".

Це не враховуючи південнокорейські ракети, які Росія отримує від КНДР.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня 2025 року 14 дронів потопили російське судно Port Olya-4 у порту Оля на Каспії, яке перевозило компоненти для "Шахедів" з Ірану. Атака сталася за 810 км від лінії фронту.

Також Фокус писав, що Росія готується провести випробування ракети з ядерним двигуном "Буревісник" на полігоні Панково. Супутникові знімки зафіксували присутність техніки та кораблів.