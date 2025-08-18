"Далекобійна і дуже потужна": Шмигаль підтвердив серійний запуск новітньої української зброї

Україна запустила серійне виробництво далекобійної крилатої ракети "Фламінго". Цю інформацію, яку раніше оприлюднили ЗМІ, підтвердив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Related video

Дальність нової ракети — 3000 км, і цією зброєю Україна вже володіє, заявив Шмигаль під час презентації програми уряду.

"Зброя далекобійна, дуже потужна і вона є. Це ключові подробиці. А все інше ми дізнаємося, коли настане належний момент", — сказав він, утримавшись від будь-якої деталізації.

Про те, що Україна запустила "Фламінго" в серію, повідомляв, зокрема, Associated Press.

"Українські ракети "Фламінго" з дальністю польоту понад 3000 км, які були запущені в серійне виробництво, побачили в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point у невідомому місці в Україні в четвер, 14 серпня 2025 року", — розповів журналіст агентства Єфрем Лукацький.

Ракета "Фламінго" — насправді розробка FP-5 еміратсько-британського оборонного концерну Milanion Group. За дальністю польоту і розміром бойової частини вона вдвічі потужніша за сучасний снаряд Tomahawk Block V.

Що відомо про ракету "Фламінго"

З величезною часткою ймовірності, це крилата ракета FP-5, яку демонстрували на початку лютого 2025 року на виставці IDEX-2025 в ОАЕ, зазначають аналітики.

Снаряд вражає цілі на відстань 3000 км. Це майже вдвічі більше ніж сучасна версія американської ракети Tomahawk Block V.

Раніше військовий експерт Павло Нарожний говорив, що новина про запуск у виробництво вітчизняної ракети "Фламінго" — це чудова звістка, оскільки ракета проста, а розмір бойової частини — одна тонна, що вдвічі потужніший за американський Tomahawk. Про те, що Україна має "великий сюрприз для росіян", натякали офіційні джерела, які мають стосунок до ракетної програми, додав він.

Нагадаємо, чи очікувати ударів ракет "Фламінго", і чому не слід поспішати.