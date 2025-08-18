"Дальнобойное и очень мощное": Шмыгаль подтвердил серийный запуск новейшего украинского оружия

Украина запустила серийное производство дальнобойной крылатой ракеты "Фламинго". Эту информацию, которую ранее обнародовали СМИ, подтвердил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Related video

Дальность новой ракеты – 3000 км, и этим оружием Украина уже обладает, заявил Шмыгаль во время презентации программы правительства.

"Оружие дальнобойное, очень мощное и оно есть. Это ключевые подробности. А все остальное мы узнаем, когда придет надлежащий момент", – сказал он, воздержавшись от любой детализации.

О том, что Украина запустила "Фламинго" в серию, сообщал в том числе Associated Press.

"Украинские ракеты "Фламинго" с дальностью полета более 3000 км, которые были запущены в серийное производство, увидели в цехе одной из ведущих оборонных компаний страны Fire Point в неизвестном месте в Украине в четверг, 14 августа 2025 года", – рассказал журналист агентства Ефрем Лукацкий.

Ракета "Фламинго" — на самом деле разработка FP-5 эмиратско-британского оборонного концерна Milanion Group. По дальности полета и размеру боевой части она вдвое мощнее современного снаряда Tomahawk Block V.

Что известно о ракете "Фламинго"

С огромной долей вероятности, это крылатая ракета FP-5, которую демонстрировали в начале февраля 2025 года на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, отмечают аналитики.

Снаряд поражает цели на расстояние 3000 км. Это почти вдвое больше чем современная версия американской ракеты Tomahawk Block V.

Ранее военный эксперт Павел Нарожный говорил, что новость о запуске в производство отечественной ракеты "Фламинго" — это отличное известие, поскольку ракета простая, а размер боевой части одна тонна, что вдвое мощнее американского Tomahawk. О том, что Украина имеет "большой сюрприз для россиян", намекали официальные источники, которые имеют отношение к ракетной программе, добавил он.

Напомним, ожидать ли ударов ракет "Фламинго", и почему не следует спешить.