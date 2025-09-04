Летит на 200 км: производитель "Фламинго" показал дрон FP-2 для ударов по ВС РФ (фото)

Во время XXXIII Международного салона оборонной промышленности MSPO-2025 в Польше украинская компания Fire Point показала новый ударный дрон FP-2, который могут вскоре получить Вооруженные силы Украины.

Беспилотник предназначен для ударов по российским целям на расстоянии 100 км от линии фронта, рассказали на портале "Милитарный". Предыдущая разработка Fire Point, дрон FP-1, летела в пять раз дальше, но несла меньше взрывчатки.

На портале опубликовали скриншот презентации дрона FP-2 и привели краткие характеристики, обнародованные производителем. Фото реального изделия, с которым ознакомили посетителей оружейной выставки, пока нет.

Характеристики дрона FP-2:

дальность — 200 км;

вес взрывчатки — около 105 кг;

возможные цели — наземные или подвижные объекты;

наведение — автономное для статических целей, ручное управление оператором для движущихся целей (по радиосвязи)

режим работы — днем и ночью;

пуск — стационарная платформа или мобильная пусковая установка на базе грузовика.

Производитель заверил, что дроны FP-2 уже используются на фронте, говорится в статье "Милитарного". Также отмечается, что "поставки на передовую могут ускориться уже в ближайшее время".

Дроны ВСУ — как выглядит БпЛА FP-2 Фото: Милитарный

Дроны ВСУ — детали

Отметим, Фокус писал о предыдущей разработке Fire Point — дроне ВСУ FP-1. Беспилотник презентовали весной 2025 года. Устройство способно лететь на расстояние 1600 км и имеет боевую часть 120 кг. О дроне сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по случаю Дня пехоты. Представительница министерства Анна Гвоздяр заверила, что FP-1 изготавливаются в большом количестве и работают на фронте.

В мае стало известно о регионах РФ, в которых испытали дрон ВСУ FP-1. "Милитарный" сообщил, что речь идет об ударах по целям в минимум пяти областях РФ: Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской.

Между тем компания Fire Point в августе показала еще одно свое изделие — крылатую ракету "Фламинго". Сначала в сети появилось только фото нового средства поражения, позже процесс производства показали ряд западных медиа. Выяснилось, что "Фламинго" способно лететь на расстояние 3 тыс. км и нести боевую часть 1000-1150 кг. Полетом управляет инерционная система наведения, а в момент захода на цель включается GPS: возможное отклонение — около 14 м.

Напоминаем, в августе медиа Sky News рассказало о тайной мастерской по изготовлению дронов ВСУ. 2 сентября в сети опубликовали кадры работы двух украинских дронов: роботизированной платформы со взрывчаткой и FPV.