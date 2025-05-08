У "Лютого" появился напарник: новый дрон FP-1 уже бьет по территории РФ (фото)

Силы обороны Украины активно применяют недавно представленный дрон-камикадзе FP-1 для ударов по объектам на территории Российской Федерации.

Related video

Об этом пишет "Мілітарний", ссылаясь на российские медиа. Так, только в марте обломки беспилотников FP-1 были найдены Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях России.

Дрон FP-1

По данным портала, дроны FP-1 применяются для ударов по РФ, по меньшей мере, с 2024 года. В частности, они атаковали авиабазу "Мариновка" в августе 2024 года, уничтожив минимум один истребитель-бомбардировщик Су-34 и повредив еще несколько.

Обломки FP-1 авиабазе "Мариновка"

Что известно о дроне FP-1

Как отмечают в издании, дальность беспилотников FP-1 варьируется в зависимости от массы боевой части. Когда дрон был представлен на мероприятии, посвященном Дню пехоты ВСУ, на его стенде была указана дальность 1600 км и вес боевой части до 120 кг.

Обломки одного из вариантов боевой части FP-1

"Этот дрон родился в Украине и был очень быстро масштабирован. Это еще одна вещь, которой мы можем поделиться с нашими партнерами", — рассказала заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Анна Гвоздяр при демонстрации FP-1.

Напомним, в РФ активизировали разработку морского беспилотника "Катран", способного нести FPV-дроны "Скворец-ВМФ". Эксперты Defence Express считают, что россияне могут использовать эту платформу для борьбы с украинскими морскими дронами Magura.