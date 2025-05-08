У "Лютого" з'явився напарник: новий дрон FP-1 уже б'є по території РФ (фото)

Сили оборони України активно застосовують нещодавно представлений дрон-камікадзе FP-1 для ударів по об'єктах на території Російської Федерації.

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Про це пише "Мілітарний", посилаючись на російські медіа. Так, тільки в березні уламки безпілотників FP-1 були знайдені в Саратовській, Московській, Воронезькій, Калузькій і Тульській областях Росії.

Дрон FP-1

За даними порталу, дрони FP-1 застосовуються для ударів по РФ щонайменше з 2024 року. Зокрема, вони атакували авіабазу "Маринівка" в серпні 2024 року, знищивши щонайменше один винищувач-бомбардувальник Су-34 і пошкодивши ще кілька.

Уламки FP-1 на авіабазі "Маринівка"

Що відомо про дрон FP-1

Як зазначають у виданні, дальність безпілотників FP-1 варіюється залежно від маси бойової частини. Коли дрон був представлений на заході, присвяченому Дню піхоти ЗСУ, на його стенді було зазначено дальність 1600 км і вагу бойової частини до 120 кг.

Уламки одного з варіантів бойової частини FP-1

"Цей дрон народився в Україні і був дуже швидко масштабований. Це ще одна річ, якою ми можемо поділитися з нашими партнерами", — розповіла заступниця міністра зі стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр під час демонстрації FP-1.

Нагадаємо, у РФ активізували розробку морського безпілотника "Катран", здатного нести FPV-дрони "Скворець-ВМФ". Експерти Defence Express вважають, що росіяни можуть використати цю платформу для боротьби з українськими морськими дронами Magura.