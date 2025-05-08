Загроза для Magura: як РФ може застосовувати морський дрон "Катран", — Defence Express

У Російській Федерації активізували розробку морського безпілотника "Катран", здатного нести FPV-дрони "Скворець-ВМФ". Цю платформу росіяни можуть використовувати для боротьби з українськими морськими дронами Magura.

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Такого висновку дійшли експерти порталу Defence Express. Російський "Катран" позиціонується, як багатофункціональна платформа, яка може нести різне озброєння, включно з БПЛА.

При цьому у виданні сумніваються в ефективності "Катрана". Дрон використовує звичайний радіозв'язок, який легко заглушити системами РЕБ, а також має обмежений радіус дії. Його дальність можна збільшити тільки через вразливу мережу ретрансляторів.

Що стосується FPV-дронів "Скворець-ВМФ", вони мають дальність дії до 5-10 км і управляються по радіоканалу. Відповідно їхній носій має досить близько підійти до берега.

Як РФ може використовувати "Катрани"

Експерти порталу вважають, що "Катран" може розглядатися як засіб проти українських морських дронів, особливо на тлі недавнього знищення літака Су-30 українським безпілотником Magura.

Як зазначають у виданні, раніше росіяни вже використовували FPV-дрони для протидії українським морським дронам, запускаючи їх з борту вертольотів. Однак після того, як у росіян на Мі-8 двічі вибухали FPV-дрони, вони відмовилися від цієї ідеї.

"Якщо в РФ справді буде активізовано розробку та впровадження цього "Катрана", то українським морським дронам та їхнім розробникам слід бути готовим до можливих "дуелей", — підсумували експерти.

Нагадаємо, британська компанія SubSea Craft (SSC) представила в Портсмуті безпілотне надводне судно MARS для військових цілей, яке може нести безпілотні літальні апарати з фіксованим крилом ALTIUS від Anduril.