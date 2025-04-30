ВМФ РФ получит полноценную морскую ударную платформу "Скворец-ВМФ": что известно (фото)

На фоне затяжного конфликта с Украиной и успешного применения ВСУ морских дронов, Россия ускоряет разработку и интеграцию собственных автономных платформ в боевые действия на море. Одним из таких решений является «Скворец-ВМФ», объединяющий надводные и воздушные дроны в единую боевую платформу.

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Об этом 30 апреля сообщили обозреватели Army Recognition со ссылкой на российские источники.

Платформа «Скворец-ВМФ» разработана для нужд Военно-морского флота РФ и готовится в настоящее время к испытаниям. В её основе лежит координация разведывательных и ударных действий при минимальной заметности.

Фактически решение представляет собой платформу, которая объединяет в единый комплекс безэкипажный корабли (БЭК) и ударные БПЛА. Ее можно будет применять при нанесении скрытных ударов по прибрежным военным объектам, а также для организации засад на морских коммуникациях.

Ключевым элементом системы стал модернизированный беспилотник «Скворец», способный развивать скорость до 150 км/ч, нести до 1,5 кг взрывчатки и действовать в радиусе до 10 км от точки запуска. Данный БПЛА адаптирован для морского применения: он получил герметичный корпус, виброустойчивые узлы и систему быстрой подзарядки. Управление осуществляется в реальном времени по зашифрованным радиоканалам, причем также ведутся работы над возможностью интеграции спутниковой связи.

Система управоения платформой "Скворец-ВМФ"

Кроме того, рассматривается вариант с FPV-дроном «Сорока», способным действовать в условиях радиоэлектронной борьбы. А сама платформа, возможно, будет оснащена системой РЭБ “Талисман” от белорусских инженеров.

В качестве базы выступает беспилотный катер «Катран», оснащенный кормовым пусковым отсеком для дронов. Хотя в этой роли может выступить и более тяжелый БЭК «Визир» с искусственным интеллектом, который может выполнять автономные задачи без участия оператора. Все элементы управляются с помощью программного комплекса «Орбита» при поддержке коммуникационного комплекса «Гермес».

Российский безэкипажный катер "Визир"

Аналитики отметили, что данная система позволяет реализовать тактику роя: беспилотные катера скрытно приближаются к побережью, после чего запускают «Скворцов» для ударов по береговым объектам — от командных пунктов до складов и РЛС. Такая схема заменяет огневую поддержку с моря, предоставляя возможность нанести удары по защищённым объектам с разных направлений.

В заключение обозреватели подчеркнули, что противодействие украинским морским дронам, таким как Magura V5 и Sea Baby, стало приоритетом после серии успешных атак ВСУ, включая потопление кораблей Черноморского флота РФ. В результате атак Россия была вынуждена частично перебазировать корабли в Новороссийск и ускорить роботизацию морских операций.

Напомним, украинская компания Military Armored Company HUB разработала новый морской дрон под названием "Катран". БЭК может уничтожать цели на земле, море и в воздухе, а сам защищен от вражеских атак системой, которая сама распознает угрозы.