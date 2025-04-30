ВМФ РФ отримає повноцінну морську ударну платформу "Скворец-ВМФ": що відомо (фото)

На тлі затяжного конфлікту з Україною та успішного застосування ЗСУ морських дронів, Росія прискорює розробку та інтеграцію власних автономних платформ у бойові дії на морі. Одним із таких рішень є "Скворец-ВМФ", що об'єднує надводні та повітряні дрони в єдину бойову платформу.

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Про це 30 квітня повідомили оглядачі Army Recognition з посиланням на російські джерела.

Платформа "Скворец-ВМФ" розроблена для потреб Військово-морського флоту РФ і готується наразі до випробувань. В її основі лежить координація розвідувальних і ударних дій за мінімальної помітності.

Фактично рішення являє собою платформу, яка об'єднує в єдиний комплекс безекіпажні кораблі (БЕК) і ударні БПЛА. Її можна буде застосовувати при завдаванні прихованих ударів по прибережних військових об'єктах, а також для організації засідок на морських комунікаціях.

Ключовим елементом системи став модернізований безпілотник "Скворец", здатний розвивати швидкість до 150 км/год, нести до 1,5 кг вибухівки і діяти в радіусі до 10 км від точки запуску. Даний БПЛА адаптований для морського застосування: він отримав герметичний корпус, вібростійкі вузли та систему швидкої підзарядки. Управління здійснюється в реальному часі зашифрованими радіоканалами, причому також ведуться роботи над можливістю інтеграції супутникового зв'язку.

Система управоєння платформою "Скворец-ВМФ"

Крім того, розглядається варіант із FPV-дроном "Сорока", здатним діяти в умовах радіоелектронної боротьби. А сама платформа, можливо, буде оснащена системою РЕБ "Талісман" від білоруських інженерів.

Базою виступає безпілотний катер "Катран", оснащений кормовим пусковим відсіком для дронів. Хоча в цій ролі може виступити і більш важкий БЕК "Візир" зі штучним інтелектом, який може виконувати автономні завдання без участі оператора. Усі елементи управляються за допомогою програмного комплексу "Орбіта" за підтримки комунікаційного комплексу "Гермес".

Російський безекіпажний катер "Визир"

Аналітики зазначили, що ця система дає змогу реалізувати тактику рою: безпілотні катери потайки наближаються до узбережжя, після чого запускають "Скворцов" для ударів по берегових об'єктах — від командних пунктів до складів і РЛС. Така схема замінює вогневу підтримку з моря, надаючи можливість завдати ударів по захищених об'єктах з різних напрямків.

На закінчення оглядачі наголосили, що протидія українським морським дронам, таким як Magura V5 і Sea Baby, стала пріоритетом після серії успішних атак ЗСУ, включно з потопленням кораблів Чорноморського флоту РФ. Унаслідок атак Росія була змушена частково перебазувати кораблі в Новоросійськ і прискорити роботизацію морських операцій.

Нагадаємо, українська компанія Military Armored Company HUB розробила новий морський дрон під назвою "Катран". БЕК може знищувати цілі на землі, морі та в повітрі, а сам захищений від ворожих атак системою, яка сама розпізнає загрози.