Ворожий екіпаж проґавив: експерт пояснив, як саме морський дрон Magura знищив літак Су-30 РФ

Перше в історії ураження російського бойового літака Су-30 українським морським дроном Magura відкрило нову сторінку в історії ведення асиметричної війни. Ураження показало, що дрон, який використовується для ударів по морських бухтах і суднах, може застосовуватися ще й як система з перехоплення літаків.

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Таку думку в інтерв'ю NV висловив авіаційний експерт і колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський.

"Загалом можна сказати, що це — нова сторінка в історії ведення асиметричної війни. Адже йдеться про те, що ворог не міг передбачити, що український надводний дрон, який використовується для ударів по морських бухтах і суднах, може застосовуватися ще й як система з перехоплення літаків", — сказав експерт.

Він зауважив, що, усвідомлюючи значну кількість запущених морських дронів, окупанти не стали використовувати для протидії гелікоптери, бо вже раніше мали негативний досвід, коли 31 грудня 2024 року морські дрони Magura вперше знищили 2 російські військові гелікоптери Мі-8. Цього разу вони понадіялися на швидкість винищувачів, розраховуючи, що завдяки високій швидкості літаків, надводні дрони не зможуть їх перехоплювати і прорахувалися.

"Якщо проаналізувати оприлюднене ГУР відео, стає зрозуміло, що це не з одного морського дрона навели й пустили ракети. Йдеться про розподіл задач між дронами. Це те, що буде у війні майбутнього, коли злагоджено використовуватимуться наземні роботизовані комплекси, розвідувальні дрони, ударні дрони тощо", — сказав експерт.

Анатолій Храпчинський додав, що використана ракета AIM-9 Sidewinder мала пасивну інфрачервону головку самонаведення, яка реагує на тепловий слід двигуна і не потребує зовнішнього підсвічування. Винищувач Су-30 міг виконати маневр ухилення від ракети, але захоплення повітряної цілі й пуск по ній ракети було здійснено під таким кутом, що дозволило уразити російський літак.

"Це неймовірна робота. Таке захоплення цілі може відбуватися або за її тепловим слідом або візуально. Тому зауважу, що у випадку з ураженням ворожого Су-30 на місці було ухвалене правильне рішення, вибір кута пуску, часу запуску, розподіл ролей між дронами, що й дало змогу перехопити російський літак", — сказав Храпчинський.

Він нагадав, що у подібний спосіб Magura вже перехоплювала ворожі гелікоптери, через що росіяни вирішили збільшити швидкість, щоб не дати змогу Силам оборони перехоплювати повітряні об'єкти, а оскільки морський дрон має порівняно невеликі розміри, то для того, щоб його уразити літак має працювати на малих висотах.

"Втім, навіть якщо ворог враховував свої попередні помилки з гелікоптерами, і вирішив зробити ставку на швидкість, то все одно, щоб захопити і відпрацювати таку ціль як надводний дрон, необхідно спуститися на малу висоту. У випадку зі збиттям Су-30 можна вести мову про те, що ракета летіла навздогін літаку з подальшим ближнім підривом та ураженням", — сказав авіаексперт.

Анатолій Храпчинський пояснює, що випадку з Magura були малі відстані, тож російський екіпаж просто в якийсь момент розгубився, бо навіть, якби він отримав сигнал, що в літак летить ракета, пілоти б не зрозуміли одразу, звідки саме йде небезпека, бо розраховували, що ракета може летіти з іншого літака чи навіть системи ППО РФ, але у тому місці їх не було, тож екіпаж міг сприйняти сповіщення про ракету за помилку. Втім, екіпажу вдалося катапультуватися, що підтверджує припущення, що вибух був поряд із двигуном.

"І як на мене, це — наступний крок, що допоможе нам вирішити питання, коли ворожа авіація наносить удари з повітря по прифронтовій зоні та прикордонню. Адже відправити групу бійців, які б безпечно працювали у цій зоні з переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК), досить складно. А відправити, наприклад, наземний роботизований комплекс, який займе позицію і чекатиме, доки поряд пролетить ворожий літак чи гелікоптер, цілком реально", — говорить експерт.

Нагадаємо, що 4 травня ЗМІ оприлюднили перше фото українського морського дрона Magura V7, який за один день збив два ворожі винищувачі Су-30СМ.

Керівник ГУР Кирило Буданов повідомив про долю екіпажів російських літаків та що для удару використали засоби класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder.