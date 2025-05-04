Вражеский экипаж проморгал: эксперт объяснил, как именно морской дрон Magura уничтожил самолет Су-30 РФ

Первое в истории поражение российского боевого самолета Су-30 украинским морским дроном Magura открыло новую страницу в истории ведения асимметричной войны. Поражение показало, что дрон, который используется для ударов по морским бухтам и судам, может применяться еще и как система по перехвату самолетов.

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Такое мнение в интервью NV высказал авиационный эксперт и бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.

"В целом можно сказать, что это — новая страница в истории ведения асимметричной войны. Ведь речь идет о том, что враг не мог предвидеть, что украинский надводный дрон, который используется для ударов по морским бухтам и судам, может применяться еще и как система по перехвату самолетов", — сказал эксперт.

Он отметил, что, осознавая значительное количество запущенных морских дронов, оккупанты не стали использовать для противодействия вертолеты, потому что уже ранее имели негативный опыт, когда 31 декабря 2024 года морские дроны Magura впервые уничтожили 2 российских военных вертолета Ми-8. На этот раз они понадеялись на скорость истребителей, рассчитывая, что благодаря высокой скорости самолетов, надводные дроны не смогут их перехватывать и просчитались.

"Если проанализировать обнародованное ГУР видео, становится понятно, что это не с одного морского дрона навели и пустили ракеты. Речь идет о распределении задач между дронами. Это то, что будет в войне будущего, когда слаженно будут использоваться наземные роботизированные комплексы, разведывательные дроны, ударные дроны и т.д.", — сказал эксперт.

Анатолий Храпчинский добавил, что использованная ракета AIM-9 Sidewinder имела пассивную инфракрасную головку самонаведения, которая реагирует на тепловой след двигателя и не требует внешней подсветки. Истребитель Су-30 мог выполнить маневр уклонения от ракеты, но захват воздушной цели и пуск по ней ракеты был осуществлен под таким углом, что позволило поразить российский самолет.

"Это невероятная работа. Такой захват цели может происходить или по ее тепловому следу или визуально. Поэтому замечу, что в случае с поражением вражеского Су-30 на месте было принято правильное решение, выбор угла пуска, времени запуска, распределение ролей между дронами, что и позволило перехватить российский самолет", — сказал Храпчинский.

Он напомнил, что подобным образом Magura уже перехватывала вражеские вертолеты, из-за чего россияне решили увеличить скорость, чтобы не дать возможность Силам обороны перехватывать воздушные объекты, а поскольку морской дрон имеет сравнительно небольшие размеры, то для того, чтобы его поразить самолет должен работать на малых высотах.

"Впрочем, даже если враг учитывал свои предыдущие ошибки с вертолетами, и решил сделать ставку на скорость, то все равно, чтобы захватить и отработать такую цель как надводный дрон, необходимо спуститься на малую высоту. В случае со сбитием Су-30 можно вести речь о том, что ракета летела вдогонку самолету с последующим ближним подрывом и поражением", — сказал авиаэксперт.

Анатолий Храпчинский объясняет, что в случае с Magura были малые расстояния, поэтому российский экипаж просто в какой-то момент растерялся, потому что даже если бы он получил сигнал, что в самолет летит ракета, пилоты бы не поняли сразу, откуда именно идет опасность, потому что рассчитывали, что ракета может лететь с другого самолета или даже системы ПВО РФ, но в том месте их не было, поэтому экипаж мог принять извещение о ракете за ошибку. Впрочем, экипажу удалось катапультироваться, что подтверждает предположение, что взрыв был рядом с двигателем.

"И как по мне, это — следующий шаг, который поможет нам решить вопрос, когда вражеская авиация наносит удары с воздуха по прифронтовой зоне и границе. Ведь отправить группу бойцов, которые бы безопасно работали в этой зоне с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК), достаточно сложно. А отправить, например, наземный роботизированный комплекс, который займет позицию и будет ждать, пока рядом пролетит вражеский самолет или вертолет, вполне реально", — говорит эксперт.

Напомним, что 4 мая СМИ обнародовали первое фото украинского морского дрона Magura V7, который за один день сбил два вражеских истребителя Су-30СМ.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил о судьбе экипажей российских самолетов и что для удара использовали средства класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder.