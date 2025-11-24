Почему "Фламинго" выдавали за ракету ОАЭ, а не украинское изделие: какая связь с двигателями СССР

Во время международной выставки вооружения IDEX-2025 компания Milanion Group из Объединенных Арабских Эмиратов показала ракету FP-5 "Фламинго", которую на самом деле изготовила украинская компания Fire Point. Причина этой "подмены" — попытка скрыть от Российской Федерации, что к этому виду оружия причастна Украина, которая имеет интерес к старым советским двигателям.

В феврале 2025 года на выставке IDEX-2025 впервые показали макет ракеты, которая должна была стать вдвое мощнее Tomahawk и ее разработкой якобы занималась совместная компания ОАЭ с филиалом в Великобритании, написали на портале Defense Express. Выяснилось, что это действительно была ракета "Фламинго". То, что ее создает Украина, пытались скрыть от Российской Федерации, поскольку следовало скрыть от россиян заинтересованность в старых авиационных двигателях, которые скупались по всему миру.

На портале привели объяснения главного конструктора и совладельца компании Дениса Штилермана. Штилерман ответил на вопрос о том, каким образом "Фламинго" оказалась на стенде арабской компании. По его словам, для изготовления ракет искали старые советские авиационные двигатели АИ-25 и АИ-25ТЛ. Двигатели пытались скупить на всех доступных площадках, но таким образом, чтобы не вызвать подозрений у россиян. С этой целью сделали стенд с макетом на выставочной площадке Milanion Group. Таким образом РФ не обратила внимание на массовую скупку двигателей, которые благодаря этому будут устанавливать во "Фламинго".

"Мы попросили через друзей дать нам стенд, разместили там макет. И таким образом массовая закупка двигателей АИ-25 и АИ-25ТЛ не вызвала у россиян никаких подозрений. Когда они спохватились, мы уже подобрали все, что было на рынке", — говорится в статье.

Defense Express при этом отметил, что еще на первых презентациях украинской крылатой ракеты заметил двигатели, которые ранее предназначались для учебно-тренировочных самолетов. Аналитики добавили информацию о возможностях указанного оборудования.

АИ-25 — двигатель для чешского самолета L-39 Albatros, которых изготовили достаточно много. Предполагают, что хоть двигатели уже исчерпали ресурс, но их можно достаточно восстановить для полета в течение 4 ч для полета к цели на территории РФ.

АИ-25ТЛ — двигатель, который в четырехчасовом полете требует 3,9 т топлива. Если учесть, что стартовый вес "Фламинго" 6 т, а боевая часть 1 т, то на вес ракеты без боевой части и топлива — около 1 т, из которых треть — вес двигателя. То есть корпус и внутреннее оборудование — это всего 650 кг, а удержать такой вес помогает стекловолокно, из которого изготовлен корпус.

Ракета Фламинго — детали

Отметим, 22 ноября Генштаб ВСУ рассказал о первых использования ракеты "Фламинго" для военных целей ВС РФ. Выяснилось, что первые применения этого вида оружия состоялись весной 2025 года.

Напоминаем, 10 ноября в сети показали воронку на пляже, которые предположили, от ракеты "Фламинго".