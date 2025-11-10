"Фламинго" в Туапсе: как выглядит воронка от ракеты ВСУ и есть ли сходство с "Кинжалом" РФ (фото)

Стратегический объект Российской Федерации, порт Туапсе в Краснодарском крае, мог попасть под удар украинской крылатой ракеты "Фламинго", сообщил OSINTер. На фото с места событий заметили воронку очень похожую за яму после прилетов российской аэробаллистической ракеты "Кинжал", которую запускает МиГ-31.

В ночь на 10 ноября по пляжу в российском порту в Туапсе ударила ракета "Фламинго", говорится в заметке OSINT-аналитика в Telegram-канале "Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩". На видео, которое опубликовали в сети, показали яркую вспышку во время атаки морских дронов. Аналитик провел геолокацию вспышки и объяснил, что речь идет о причале 167 в западной части стратегического объекта РФ. Тем временем "Фламинго" почти долетела до территории с сотней нефтяных резервуаров.

Сообщение о возможном прилете "Фламинго" появилось днем 10 ноября, через полсуток после налета. На фото — воронка не указанного диаметра и глубины на пляже. OSINTер написал, что координаты точки удара — 44.086115833384646, 39.08327240629363.

Ракеты Фламинго — воронка после прилета 10 ноября в Туапсе Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Сначала автор сообщения не указал, о каком именно средстве поражения идет речь. После этого опубликовал фото возможного удара ракеты "Кинжал" ВС РФ и написал, что "Кинжал" и "Фламинго" — "брат на века".

Ракеты Фламинго — воронка после возможного прилета Кинжала РФ Фото: Скриншот

Ракеты Фламинго — что произошло в Туапсе

"Тыква" установила координаты прилета в порту Туапсе, говорится в одном из предыдущих сообщений. Если обозначить координаты наблюдателя 44.10040125871804, 39.05830293365155, то зарево, которое заметили на видео, может иметь координаты, ориентировочно, 44.09747, 39.05331. Расстояние между причалом 167 и воронкой от "Фламинго" — около 2 км.

Ракеты Фламинго — точки возможных ударов в Туапсе 10 ноября Фото: Google Maps

В то же время в канале "Око Гора" отметили, что украинское средство поражения почти долетело до 100 резервуаров с горючим: ориентировочно, промахнулись на 1,1 км.

Ракеты Фламинго — какое расстояние до резервуаров с нефтью в Туапсе Фото: Око Гора/Telegram

Командование пока не подтверждало применение ракет "Фламинго" для ударов по целям на территории РФ. Между тем утром 10 ноября в сети появилась серия фото и видео, на которых россияне подтверждают атаку в Туапсе: горело в порту и на железной дороге.

Отметим, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский дважды говорил о применении ракет "Фламинго". В первом случае речь шла об ударе по временно оккупированному Крыму. По словам главы государства, Силы обороны, кроме всего, использовали ракету "Нептун". Аналитики ранее установили, что Украина атаковала, скорее всего, базу ФСБ РФ: тогда поразили, например, катера у причала. Указывалось, что летело три "Фламинго", две ракеты попали, а третья промахнулась. На месте удара заметили воронку размером 15 м, говорится в объяснении аналитиков.

Еще один случай, о котором упомянул Зеленский, — применение в паре с дроном-ракетой "Рута": другие детали не известны.

Между тем в октябре россияне показали обломки якобы ракеты "Фламинго", которые обнаружили на территории РФ. На фото — остатки электроники и черного корпуса. Эксперты объяснили, что фото не подтверждают использование средства поражения, поскольку в кадр попала нереалистичная маркировка.

Напоминаем, 3 ноября военный эксперт объяснил, почему нет обломков ракеты "Фламинго", и как на нее могут влиять российские средства ПВО.