В РФ признали применение ракеты FP-5 "Фламинго" по российским объектам (фото)

Российские военные блогеры подтвердили применение украинских крылатых ракет P-5 "Фламинго" по объектам на территории России. По их данным, удары могли быть нанесены в ходе комбинированной атаки на прошлой неделе.

Публикации появились в Telegram-каналах "Воевода Вещает" и "Кирилл Федоров / Война История Оружие" 9 октября, рассказали на портале "Милитарный". Сколько именно ракет Украина запустила и какие цели оказались под атакой блогеры не уточняют.

В то же время были обнародованы ряд фотографий обломков ракеты, найденных в лесной местности. Также сообщается, что боеприпас якобы был сбит в ходе атаки комплексом ПВО "Панцирь-С1". При этом милблогеры РФ утверждали, что "завалили Фламинго": ракета летела со скоростью 600 км/ч, на высоте 100 м.

Обломки ракеты на территории РФ Фото: Соцсети

Обломки ракеты на территории РФ Фото: Соцсети

Компоненты сбитой ракеты Фото: Соцсети

Применение ракеты "Фламинго"

Ранее об успешном применении украинских ракет "Фламинго" по территории Российской Федерации сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, речь идет не о массовом использовании нового оружия, однако результаты первых пусков уже заметны.

"На прошлой неделе – не буду говорить в каком количестве – было применение нашей пары "Нептун" и "Фламинго". Мы просто говорим, что есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия", — заявил Зеленский.

Напомним, 29 сентября, украинские силы нанесли удар ракетами комплекса "Нептун" по заводу "Электродеталь", специализирующемуся на производстве средств радиоэлектронной борьбы. Украинские наблюдатели сообщили, что в ходе атаки был уничтожен главный производственный цех и котельная предприятия.

Также 23 сентября сообщалось о поражении завода "Белгородский завод фрез" в Белгородской области. Как отметили обозреватели "Милитарного", разрушения указывают на применение боеприпасов с мощной боевой частью до 1180 кг, что соответствует параметрам ракеты FP-5 "Фламинго".