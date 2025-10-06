Удар "Нептуна": что удалось поразить на российском заводе "Электродеталь", — снимки

В результате ракетного удара по российскому оборонному заводу "Электродеталь" в городе Карачев Брянской области был уничтожен главный производственный цех и котельная предприятия.

По информации мониторингового проекта "КіберБорошно", удар нанесли двумя крылатыми ракетами "Нептун", адаптированными для поражения наземных целей.

"В результате удара 2 крылатыми ракетами "Нептун" по заводу "Электродеталь" в г. Карачев были поражены главный производственный цех и котельная предприятия", — говорится в сообщении, к которому прикреплен снимок результатов атаки.

Удар по РФ - детали попадания по заводу "Электродеталь" Фото: Соцсети

Удар по предприятию "Электродеталь" — детали

Напомним, об атаке ранее сообщил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа, отметив, что украинские ракеты успешно поразили оборонный объект противника. По его словам, операция стала демонстрацией растущих возможностей национальной ракетной программы.

Факт удара подтвердил также Генеральный штаб ВСУ, уточнив, что в ночь на 29 сентября по заводу было выпущено четыре ракеты "Нептун" с дальностью полета свыше 240 километров. После попадания на территории предприятия начался пожар, который российские экстренные службы тушили несколько часов.

Карачевский завод "Электродеталь" производит широкий спектр электрических соединителей — низкочастотных, высокочастотных и комбинированных. Эта продукция используется в:

авиакосмической и электронной промышленности,

системах связи и управления,

военной технике и приборах навигации,

в антеннах, базовых станциях и измерительных приборах.

Этот завод поставляет комплектующие для более чем 1,5 тысячи предприятий российского военно-промышленного комплекса. Таким образом, удар по "Электродетали" мог стать существенным ударом по производственным цепочкам российской оборонки.

Также сообщалось, что 2 октября дроны ВСУ попали по цели на расстоянии 1 600 км: удалось попасть по химзаводу, причастным к производству взрывчатки.