"Цей удар може стати рекордним": дрони вразили один із найбільших заводів добрив РФ (фото)

2 жовтня під час виступу президента РФ Володимира Путіна було завдано удару по філіалу заводу "Азот" об'єднаної хімічної компанії "Уралхім" у місті Березники Пермського краю.

За інформацією телеграм-каналу "Крымский ветер", завод "Азот" є одним із найбільших виробників азотних добрив у Росії.

У 2024 році підприємство досягло рекордного обсягу виробництва — понад 2,3 млн тонн продукції, частина якої використовувалася для виготовлення вибухових речовин. Загалом, завод спеціалізується на виробництві аміаку, аміачної селітри та інших хімічних продуктів і є правонаступником Березниковського хімічного комбінату.

Також у повідомленні зауважують, що відстань удару до кордону з Україною перевищує 1700 км, і це може свідчити про новий рекорд за дальністю ураження.

Як пишуть російські медіа, завод уже мав історію нещасних випадків: 6 травня 2019 року під час ремонтних робіт у цеху з виробництва аміаку стався вибух, у результаті якого загинули три людини, ще одна була госпіталізована. Технологічний процес тоді не був порушений, і загрози для інших працівників та населення не виникло.

Варто зауважити, що на момент написання новини офіційні українські та російські джерела не коментували подію.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року, за даними російських ЗМІ, робота 38% потужностей нафтопереробних заводів у Росії була тимчасово припинена. Основною причиною простоїв аналітики називають атаки дронів Сил оборони України.

Також Фокус писав, що 29 вересня ВМС ЗСУ вдарили ракетою "Нептун" по заводу "Електродеталь", який розміщений в Брянській області РФ та є ланкою військового забезпечення російської армії.