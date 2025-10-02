"Этот удар может стать рекордным": дроны поразили один из крупнейших заводов удобрений РФ (фото)

2 октября во время выступления президента РФ Владимира Путина был нанесен удар по филиалу завода "Азот" объединенной химической компании "Уралхим" в городе Березники Пермского края.

Related video

По информации телеграм-канала "Крымский ветер", завод "Азот" является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России.

В 2024 году предприятие достигло рекордного объема производства — более 2,3 млн тонн продукции, часть которой использовалась для изготовления взрывчатых веществ. В общем, завод специализируется на производстве аммиака, аммиачной селитры и других химических продуктов и является правопреемником Березниковского химического комбината.

Также в сообщении отмечают, что расстояние удара до границы с Украиной превышает 1700 км, и это может свидетельствовать о новом рекорде по дальности поражения.

Как пишут российские медиа, завод уже имел историю несчастных случаев: 6 мая 2019 года во время ремонтных работ в цехе по производству аммиака произошел взрыв, в результате которого погибли три человека, еще один был госпитализирован. Технологический процесс тогда не был нарушен, и угрозы для других работников и населения не возникло.

Стоит заметить, что на момент написания новости официальные украинские и российские источники не комментировали событие.

Напомним, что в сентябре 2025 года, по данным российских СМИ, работа 38% мощностей нефтеперерабатывающих заводов в России была временно приостановлена. Основной причиной простоев аналитики называют атаки дроновСил обороны Украины.

Также Фокус писал, что 29 сентября ВМС ВСУ ударили ракетой "Нептун" по заводу "Электродеталь", который размещен в Брянской области РФ и является звеном военного обеспечения российской армии.