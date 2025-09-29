Взрывы в Брянской области: ВМС ВСУ ударили по российскому заводу "Нептуном"

ВМС ВСУ ночью 29 сентября ударили по заводу "Электродеталь" в России ракетой "Нептун". Этот завод в Брянской области РФ является звеном военного обеспечения российской армии.

Об ударе по российскому Карачевскому заводу "Электродеталь" 29 сентября сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа отчитался об удачном обстреле вражеского оборонного предприятия в городе Карачев Брянской области крылатой ракетой "Нептун".

"Минус еще одно звено в цепи обеспечения врага. Все, что работает на войну против Украины — будет уничтожено!" — сообщил командующий ВМС.

