Военный Фокус Российско-украинская война Удары по военным объектам в РФ

Взрывы в Брянской области: ВМС ВСУ ударили по российскому заводу "Нептуном"

Взрывы в России
ВСУ ударили ракетой "Нептун" по заводу "Электродеталь" в Брянской области | Фото: ВМС ВСУ

ВМС ВСУ ночью 29 сентября ударили по заводу "Электродеталь" в России ракетой "Нептун". Этот завод в Брянской области РФ является звеном военного обеспечения российской армии.

Об ударе по российскому Карачевскому заводу "Электродеталь" 29 сентября сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа отчитался об удачном обстреле вражеского оборонного предприятия в городе Карачев Брянской области крылатой ракетой "Нептун".

"Минус еще одно звено в цепи обеспечения врага. Все, что работает на войну против Украины — будет уничтожено!" — сообщил командующий ВМС.

Новость дополняется...